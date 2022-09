«Què, això?» piulava aquesta setmana a Twitter el locutor, fotògraf i músic manresà Xavier Serrano (@Serranillu) tot preguntant pel nou producte estrella de les xarxes socials: el Cruapán, un pa amb gust de croissant. La marca Bimbo el va treure al mercat fa una setmana (per 2,69 euros) i, en set dies, ha volat de molts supermercats.

Internet s’ha omplert d’articles virals de l’estil «On trobar Cruapán» i «Tot sobre el Cruapán» i a les plataformes socials, sobretot TikTok, han aparegut com bolets vídeos de gent provant aquest producte que, diuen, no són res més que torrades per untar, però amb gusta croissant i que s’han de menjar calentes. Els comentaris són positius, però també hi ha qui recorda que és poc saludable (té sucre i oli de palma, «una bomba per a les artèries»), i que, si es compten les calories, n’aporta més al cos que una hamburguesa del McDonald’s.

Es ven el Cruapán a Manresa i a la Catalunya central?

Quan Bimbo va posar a la venda el nou producte va avisar: "Acabem de trobar la fusió perfecta: pa per fora, croissarant per dins". I va afegir: "Som disruptius". El cert és, però, que el Cruapán només s'ha distribuït fins ara a través d'unes certes cadenes de supermercats. A les comarques centrals es pot trobar als establiments Carrefour, Condis i Consum, si és que no ha desaparegut dels prestatges. Alcampo i El Corte Inglés són altres cadenes que també en tenen.

Receptes i 'truquis'

Paral·lelament als vídeos de persones provant el Cruapán també han començat a circular ja receptes o 'truquis' per aprofitar-los. Fruites, crema de xocolata, aliments salats com el pernil o el formatge serveixen de complements per aquest nou pa. Això sí, gairebé tots coincideixen en una cosa: és molt millor menjar-se'l torrat. A més d'aconseguir una superfície cruixent, l'aroma i el sabor del croissant es potencien.