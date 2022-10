Els fotògrafs i germans de Navàs Jordi i Arnau Puig, coneguts artísticament com a Koalitic, i el youtuber manresà Jordi Carrillo (Jordi Wild) han estat seleccionats entre els 75 millors 'influencers' estatals d'aquest 2022 per la revista Forbes, que els ha inclòs en la seva llista anual. Els navassencs, ha més, han estat els triomfadors de la categoria Best Influencer Creativity 2022.

Guanyadors del Premi de Comunicació de Regió7 de fa dos anys, Jordi i Arnau Puig acumulen gairebé 20 milions de seguidors a TikTok i 5 a Instagram, on mostren com creen de forma fàcil i ràpida fotografies espectaculars. Aquesta plataforma, a més, els va convertir el 2020 en els primers creadors de l'Estat remunerats pels seus continguts. El treball a les xarxes socials els va obrir les portes a la seva pròpia productora, Koalitic Visuals, amb la qual treballen per marques comercials de tot el món.

A banda dels germans Puig, hi ha altres set 'influencers' amb menció especial a la llista de Forbes d'enguany. Són: Jordi Alemany, autor del llibre 'Liderazgo imperfecto' i propietari d'un perfil a Linkedin, amb 125.000 seguidors, que ha rebut el premi Best Influencer Business 2022; Marta Díaz, una jove que comparteix rutines esportives, viatges i el seu amor pel futbolista Sergio Reguilón amb els seus 10 milions de seguidors, i que ha estat distingida amb el Best Influencer Lifestyle 2022; i la cantant, gamer i vlogger Melo Moreno, per a qui ha estat el Best Influencer Positive Change 2022. També el basc Gozton Mantulin, escollit el Best Influencer Travel 2022; Jaume Lahoz i Carlos Santa Engracia, premiats amb el Best Influencer Tecnologia 2022; i la reina d'aquest tipus de llistes, Dulceida, a qui han atorgat el Best Influencer 2022.

Quant a Jordi Wild, Forbes l'ha inclòs entre els 75 perfils més influents perquè manté actiu un canal a les xarxes socials que destaca per la seva varietat, amb entrevistes en profunditat, gameplays, curtmetratges i reaccions. Forma part d'una categoria reservada a 'streamers', on l'acompanyen Rubius, Ibai, Vegetta, Cristinini, Willyrex, Auronplay i TheGrefg.

La llista d'aquest 2022 també ha seleccionat els youtubers Nil Ojeda i Goorgo, Carolina Iglesias, Rubentonces, Diego Merayo, Ana Brito, Percebes, Grelos i Xuso Jones, tots ells en la categoria Entreteniment. En l'apartat 'Fashion' hi ha Enrique Álex, Gala González, Rocío Osorno, Marta Lozano, Pelayo Díaz, Alex Riviére i Nicolás Scavo. Entre els perfils de Foodies hi figuren Carolina Ferrer, Elías Dosonmu, Mery García Butrón, Rafa Antonín i Roberto Bosquet. Quant al 'Lifestyle', s'ha seleccionat Monismurf, Marta Sierra, Paula Echevarría, Viki Acosta, Cristina Pedroche, ModaJustCoco, ByCalitos, Ratolina, Francisco Borsoi, Verdeliss, Manu Ríos, Ester Expósito, Laura Corsini,María Pombo, Tamara Falcó i Georgina Rodríguez.