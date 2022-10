Exposar la vida privada dels menors a les xarxes socials és un tema que regularment genera controvèrsia. Hi ha qui prefereix no ensenyar res de les seves vides, mentre que d'altres aposten per compartir-ho tot amb naturalitat. És el cas de la jutgessa de Masterchef, Samantha Vallejo-Nájera, que no dubta a mostrar aspectes quotidians i les persones que l'acompanyen durant el dia a dia, com és el cas del seu fill Roscón. El petit, però, ha sigut el protagonista d'un vídeo que no ha agradat gens a les xarxes socials: una esbroncada que la seva mare ha difós i per la qual ha hagut de demanar disculpes.

La polèmica va generar-se arran d'un vídeo publicat per Vallejo on es mostrava enfadada amb el seu fill. La jutgessa del programa culinari explicava que el menor havia vist la televisió sense permís, fet que sembla no estar-li permès. Per aquest motiu, Vallejo va castigar Roscón, fet que va provocar que el menor acabés plorant. Enmig de l'episodi, el menor assegurava que no li agrada que el castiguin: "No vull", afirmava.

"Et portaràs bé? Què faràs?", deia Vallejo. Per evitar el puniment, el petit intentava evitar el tema tot assegurant que no havia pres l'aperitiu, fet que, segons la mare, s'havia produït a conseqüència dels seus actes.

Qué asqueroso lo de Samantha de Masterchef grabando a su hijo MENOR llorando y subiéndolo a redes sociales… Es de no tener escrúpulos compartir imágenes tan íntimas de un niño vulnerando así su derecho a la INTIMIDAD. Basta ya de SOBREEXPONER A MENORES POR CUATRO LIKES. pic.twitter.com/GUy9kLkiG1 — MALBERT (@ItsMalbert) 2 de octubre de 2022

El vídeo ha generat una gran quantitat de comentaris negatius, que condemnen que una mare publiqui un moment tan delicat a les xarxes socials.

Visibilitzar la síndrome de down

Vallejo ha esborrat el vídeo de la polèmica i n'ha publicat un altre demanant perdó. La jutgessa de Masterchef explica que "com tots els nens, Roscón s'enfada per ximpleries" i detalla que ell és "molt feliç". En aquest sentit, assegura que "mostra" el menor a les xarxes, amb síndrome de Down, per donar visibilitat a la seva condició.

Així, ha lamentat la polèmica generada entorn el vídeo, tot assegurant "sento que no fos apropiat. Demano perdó a tothom que s'hagi pogut sentir afectat, no era la meva intenció".