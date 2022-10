El compte de Twitter Social Drive ha publicat un vídeo on es pot veure un home circulant amb cadira de rodes motoritzada pel carril central de l'autovia A-7 de Màlaga. A la gravació es veu com l'individu travessa la carretera amb la cadira de rodes a una velocitat inferior a la permesa, obligant la resta de vehicles a reduir la marxa i intentar esquivar-lo.

Aquest comportament és extremadament arriscat, i segons publica La Cadena Ser, tant la Direcció General de Trànsit com la Guàrdia Civil ja estan buscant l'home, per denunciar-lo per haver posat en risc la seva vida i la de les altres persones que circulaven per la carretera en aquell moment.

📹 #A7 Málaga pic.twitter.com/RnNwgNaW1S — SocialDrive (@SocialDrive_es) 3 de octubre de 2022

Si es fa cas, a més, dels comentaris d'alguns usuaris de Twitter, aquest home circula habitualment el tram d'autovia entre San Pedro de Alcántara i Marbella: "La Guàrdia Civil l'ha escortat més vegades que a un ministre", diu un. La majoria, coincideix que hauria d'haver circulat pel voral dret, tot i que aquesta pràctica tampoc està permesa.

La gravació ja acumula a Twitter més de 3.600 m'agrada i 500 retuits, i als comentaris abunden les bromes i els jocs de paraules que fan referència a la saga Fast & Furious.