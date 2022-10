El vídeo, que es pot veure a TikTok, és esgarrifós. A les imatges es veu la façana del col·legi major masculí Elías Ahuja de Madrid i des de la finestra d’una de les habitacions se sent vociferar un jove que diu a les noies de la residència universitària de davant. «Putes, sortir dels vostres caus, sou unes nimfòmanes. Us prometo que cardareu totes». De sobte, seguint el guió d’una coreografia dissenyada prèviament, s'aixequen les persianes de l’edifici i desenes d’estudiants criden com si formessin part d’una manada.

El vídeo, que té totes les aparences d’haver sigut pensat com a artefacte viral, ha obtingut ja una forta repulsa a les xarxes i, fins i tot el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha sumat a les mostres de rebuig a aquest tipus de comportaments, al·legant que generen odi i atempten contra les dones. "Les polítiques d'igualtat són necessàries", ha dit a Twitter. "Putas, salid de vuestras madrigueras. Sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea" Esto canta el Colegio Mayor masculino Elías Ahuja situado en frente de una residencia femenina. Después se preguntarán por qué sentimos miedo por la calle. pic.twitter.com/sI2dqczOfI — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 6 de octubre de 2022 El Col·legi Major Elías Ahuja és un col·legi major masculí adscrit a la Universitat Complutense de Madrid on va residir, entre altres, l'exlíder del PP Pablo Casado. La Fundació Elías Ahuja va encomanar la direcció i gestió del centre a la institució religiosa Ordre de Sant Agustí en la seva obertura el 1969, i des d'aquell moment regenta l'edifici. No podemos tolerar estos comportamientos que generan odio y atentan contra las mujeres. Es especialmente doloroso ver que los protagonistas son personas jóvenes.



Ni un paso atrás. Las políticas de igualdad son necesarias.



¡Basta ya de machismo! https://t.co/XHqHIGlq2A — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de octubre de 2022 El centre s'ha disculpat públicament amb el Col·legi Major de Santa Mònica, la residència femenina ubicada davant i on anaven dirigits els crits. Després que el director del centre, Manuel García Artiga, declarés a primera hora al programa 'Hoy por Hoy' (Ser) que aquests càntics i rugits formen part d'"una tradició", el centre ha rectificat i en una nota informativa ha anunciat que s'aplicaran "les mesures previstes al Reglament de Règim Intern", que inclouen l'expulsió, a aquells estudiants que van participar a la coreografia dels càntics masclistes. També han anunciat que tots els alumnes seguiran de manera obligatòria un curs de "sensibilització en igualtat de gènere" i que també hauran de participar en activitats solidàries i de voluntariat. "Putas, salir de vuestras madrigueras, sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea" Esto es el Colegio Mayor masculino Elías Ahuja en Madrid. Al otro lado una residencia femenina. Debatamos ahora sobre la necesidad del Ministerio de Igualdad. https://t.co/MeSE41ouYM — José Pablo López (@Josepablo_ls) 5 de octubre de 2022