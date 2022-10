Us heu parat mai a mirar les roques que hi ha a la vora de l'ermita de Sant Marc de cal Bassacs, al terme de Gironella? La seva forma pot sorprendre. A voltes, a les roques hi veiem figures humanes, animals, altres roques semblants. Algunes formacions les reconeixem i les anomenem per la seva forma. I aquesta de la imatge, què us suggereix?

Albert Obradors, periodista i fotògraf de natura i paisatge, aconsella que si s'hi vol anar el millor, si no es tria l'opció d'anar-hi a peu, és deixar el cotxe a l'aparcament de Sant Marc. Ah, i observar, que assegura que potser es pot trobar algun animal amb forma pètria.