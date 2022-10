Si vas a Tulsi, un poble de la regió índia de Chhattisgarh, i preguntes a la gent d'allà a què es dedica, la majoria compartirà la mateixa resposta: genero contingut per a Youtube. Els carrers de la població es converteixen dia rere dia en un plató a l'estil Broadway amb menys pressupost i menys material tècnic, però cada cop amb més veïns interessats a crear vídeos per a les xarxes socials amb l'objectiu de doblar els seus ingressos.

Tulsi té prop de 3.000 veïns. D'aquests, més d'un miler té el seu propi canal de YouTube. Un d'ells és Jai Verma, un acadèmic que va deixar la seva feina com a professor a temps parcial per a convertir-se en youtuber. Segons recull un reportatge de l'India Times, Verma va passar de guanyar 15.000 rupies (187 euros) mensuals a aconseguir-ne més de 30.000 (al voltant de 400 euros).

Una oportunitat per a tots els col·lectius

Joves, adults i ancians es van sentir atrets per l'oportunitat de doblar el seu sou i van convertir les seves cases en un gran plató. En una societat que obliga les dones a quedar-se dins la llar, moltes joves també van aprofitar l'oportunitat d'empoderar el col·lectiu convertint-se en youtubers: "Generalment les dones no tenen permís per sortir de casa, però a través del nostre canal, els hem fet veure que les noies també poden fer alguna cosa", explica al diari India Times Pinki Sahu, una de les veïnes del poble que des del 2021 es dedica a promocionar el seu perfil d'artista a Youtube.

La majoria de veïns de Tulsi generen contingut relacionat amb l'entreteniment i la comèdia. Precisament, el canal més popular de la vila, Being Chhattisgarh, es dedica a explicar històries curtes en clau d'humor que ja han traspassat les fronteres del poble i que obtenen més de 40.000 reproduccions de mitjana per vídeo publicat.

Tot i que el contingut fictici captiva els usuaris de YouTube, hi ha molts veïns que centren els seus perfils a crear vídeos educatius, de manualitats (DIY) i receptes, entre moltes altres temàtiques, que ja han començat a compartir també a xarxes socials en expansió com Instagram i TikTok.