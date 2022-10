Una vegada hem deixat enrere el 12 d'octubre, festivitat del Pilar, són molts els qui ja pensen en el proper festiu. Quants en queden abans d'acabar l'any? N'hi ha algun que es pugui combinar per convertir-lo en un pont? Puc ja anar fent la maleta per un llarguíssim aqüeducte? Les respostes a aquestes preguntes te les expliquem a continuació.

L'1 de novembre, el proper festiu

Per poder gaudir d'un nou festiu no caldrà esperar gaire, encara no vint dies. I sí, si tens encara algun dia de lliure disponibilitat o de vacances pendent podràs fer pont. L'1 de novembre cau aquest 2022 en dimarts.

El macropont de desembre

Si amb els 4 dies no n'has tingut prou, alerta. A principi de desembre, si saps aprofitar bé les teves cartes, pots disposar de nou dies consecutius de vacances, concretament, del 3 (dissabte) a l'11 (diumenge). I és que el Dia de la Constitució (6) és, aquest 2022, en dimarts, i el de la Immaculada Concepció (8), en dijous.

No, Nadal no compta com a festiu

En el calendari laboral d'aquest 2022 ningú (o gairebé ningú) treballarà el dia de Nadal. Però a l'hora de la veritat aquest dia, el 25 de desembre, no comptarà com a festiu en ser diumenge. L'endemà, 26 de desembre, Sant Esteve, a Catalunya, sí que tindrà la condició de festiu (recorda que aquest dia no hi ha diaris als quiosc, però pots seguir informant-te de tot a Regió7.cat).

El dia 1 de gener, també en diumenge

I acabem el repàs trepitjant ja el primer dia del 2023. L'1 de gener caurà en diumenge i igual que haurà passat amb Nadal, no forma part de la llista de festius del calendari laboral.