El sector de la restauració no es cansa de dir que falten cambrers per cobrir la demanda. Mentre l'hostaleria busca mà d'obra, més de 13.000 professionals del gremi a Catalunya estaven registrats a l'atur a les portes de l'estiu. Com s'entén? La cosa va de diners, com no podia ser d'una altra manera. Treballar darrere d'una barra és dur, però a més està mal pagat i mal cotitzat en la Seguretat Social. Abunden les denúncies de condicions laborals indignes, sobretot en les xarxes socials. Aquest dimecres, s'ha viralitzat una altra oferta que frega la immoralitat: es busca cambrer que treballi 44 hores a la setmana, però només estarà donat d'alta mitja jornada.

El compte de Twitter @soycamarero, arxiconeguda per publicar anècdotes i penúries del dia a dia de treballar en un bar o un restaurant, ha publicat la conversa de WhatsApp entre el responsable d'un local i una candidata. «Jornada completa, 8 hores, un dia i mig de descans i 900 euros», li ofereix l'empresari. Amb una cirereta final: «Donem d'alta mitja jornada». «Vergonya li queda o ja l'ha esgotat?» La dona va fer números en veu alta: «A veure si l'entenc. Vol donar-me d'alta mitja jornada (20 hores) i que treballi 8 hores diàries, sis dies i mig, un total de 44 hores», va indicar. Els càlculs són fàcils. «Pel preu de la feina a mitja jornada, que més o menys surt a 5 euros l'hora», va concretar. En aquest sentit, cal recordar que el Ministeri de Treball va replicar als hostalers que la falta de cambrers se soluciona pagant més. La candidata va optar per acabar la conversa amb una frase lapidària. «Vergonya li queda o ja l'ha esgotat?». No sabem què va respondre l'empresari, si és que va arribar a contestar. Això sí, segur que continuarà dient que no hi ha cambrers... Pero es que no hay camareros... pic.twitter.com/GftqtufqIb — Soy Camarero (@soycamarero) 12 de octubre de 2022