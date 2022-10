Alexia Putellas, guanyadora de la Pilota d'Or femení 2022 per segon any consecutiu, va protagonitzar un comentat 'zasca' al streamer Ibai Plans. La futbolista del FC Barcelona, la primera jugadora a aixecar el trofeu a París dos anys consecutius, va recriminar de manera irònica -encara que després va matisar que "és broma"- el poc 'joc' que el creador de continguts dona en els seus canals al futbol femení. "El que haig de fer perquè m'entrevistis", li va respondre a Ibai una vegada li va preguntar per les seves sensacions després d'aixecar el trofeu. La 'broma' d'Alexia ha estat considerada com un brutal 'zasca' per al streamer, sobre qui molts opinen que hauria de visibilitzar més el futbol femení.