Un escalador va gravar amb la seva càmera el dramàtic moment en què un os salvatge el va atacar quan escalava entre les roques de la muntanya Futago, al Japó, i la lluita que van mantenir. La filmació va ser compartida a les xarxes socials i s’ha viralitzat ràpidament. El vídeo, titulat ‘Bear attacks climber’ (Os ataca escalador), publicat al canal de Youtube del mateix nom, supera els 2 milions de visualitzacions.

Els fets van passar l’1 d’octubre. En la gravació, l’alpinista narra com van succeir els fets i el que va sentir quan l’os va aparèixer. «En lloc de por, vaig canviar a la sensació que si l’os venia, no tindria més remei que enfrontar-me a ell», explica l’escalador. «Sembla que em va atacar per protegir el seu cadell d’os... Lamento haver envaït el territori dels ossos, però vaig atacar l’animal en defensa pròpia», va dir justificant-se.

A les imatges es veu com al principi el protagonista, sorprès, crida desesperat i aconsegueix esquivar-lo. Però després l’os torna a buscar el muntanyista, que es defensa. L’home no deixava de cridar, però finalment va aconseguir foragitar l’os.