El videoclip de Monotonia, que Shakira i Ozuna van rodar a Manresa, ha deixat diverses qüestions obertes. Per què apareix un conill darrere de la cantant colombiana durant una de les seqüències? La roba que porten ambdós artistes és casual o té algun simbolisme? Per què s'estrena un dijous i no un divendres, com sol passar amb molts senzills? Hi ha paral·lelismes amb altres videoclips? Quins dards envia al seu ex Gerard Piqué la cantant? Aquestes són algunes de les preguntes que es fan alguns usuaris a les xarxes socials i, tot i que encara no tenen resposta per part dels protagonistes de Monotonia, ja protagonitzen teories.

Per què hi apareix un conill?

Un dels temes que ha generat més comentaris és el conill que apareix uns segons durant el passeig de Shakira per la carretera Cardona. L'usuari de Twitter Toñoño és un dels primers què ha fet referència al tema, recordant que la cantant i la seva exparella, el futbolista Gerard Piqué, tenien un en comú un conill blanc, com el del vídeo. Podria ser aquesta una forma de la cantant de recordar els bons moments de la seva relació?

¿Hará alguna referencia el conejo en #Monotonia al conejito que tenían @shakira y Piqué? No puedo dormir de la amsiedat que me da no saber. pic.twitter.com/sl9Tdl91kB — Toñoño (@Y_Asi_Y_Ajam) 20 de octubre de 2022

La roba d'Ozuna té simbolismes?

Hi ha usuaris que s'han fixat en la roba d'Ozuna. Casualment, coincideix amb la que Gerard Piqué i el seu figurant portaven al videoclip de Me Enamoré. A diferència de Monotonia, la cançó publicada el 2017 relatava com la cantant va enamorar-se del futbolista i mostrava moments quotidians en què ambdós podien ser totalment espontanis sense càmeres perseguint-los. El futbolista només surt als segons finals, però durant tota la producció, un actor el representa amb la mateixa roba. Shakira, tornant a treure aquestes peces de l'armari, podria estar posant fi a una etapa que, tal com va explicar, ha tingut un final que ha suposat "un dels moments més difícils i foscos" de la seva vida.

La data és casual?

És habitual veure com els senzills es publiquen els divendres, però Monotonía no ha seguit aquesta norma. Casualment, la producció rodada a Manresa ha el dia en què feia 12 anys de l'estrena de Sale El Sol. El disc va publicar-se el 19 d'octubre de 2010 i la cançó, tot i que a Europa quan ha sortit ja era dia 20, s'ha publicat durant les últimes hores del dia 19 a gran part d'Amèrica. Cal recordar que tot i que la relació no va oficialitzar-se fins al 2011, Shakira i Piqué van es van conèixer durant el rodatge del videoclip de la cançó Waka Waka el 2010.

Al respecte, @lalisathinkr creu que és una forma de posar fi a tot el que ha viscut amb Piqué a qui "algun cop va dir-li sol".

Shakira acaba de lanzar #Monotonía, justo en el 12vo aniversario de su álbum Sale El Sol, poniendo fin a todo lo que vivió con su expareja a quien alguna vez llamó su sol pic.twitter.com/LN9rt1CaWm — al midnights leak (@lalisathinkr) 20 de octubre de 2022

Hi ha paral·lelismes?

Hi ha qui ha vist una altra coincidència a les imatges. L'home amb què es topa segons després de l'aparició del conill s'assembla a un dels figurants de Rabiosa. Aquest tema, estrenat el 2011, estava inclòs al disc Sale El Sol i parla sobre la part més intima d'una relació de parella. Llavors, la cantant i el futbolista portaven un any de romanç.

He visto ese conejo en otro video de Shakira, y no recuerdo cuál. Así como el chico con el que se choca al inicio, es el mismo de Rabiosa. Y la tienda de Chantaje. Conclusión, alusión a los vídeos Chantaje, Rabiosa y Me Enamoré pic.twitter.com/2nLw8uF5Es — Drako (@Abrafh) 20 de octubre de 2022

A banda, el film rodat a Manresa presenta una coincidència amb un altre videoclip, Chantaje. La col·laboració amb Maluma que va estrenar-se el 2016 també començava en un supermercat.

Per tant, a les xarxes socials hi ha una idea bastant arrelada: les múltiples similituds amb altres videoclips o fets del passat no hi ha res deixat a l'atzar en aquest videoclip.

Quines referències hi ha a Piqué a la lletra?

A més a més, les imatges deixen en l'aire diferents aspectes, però la lletra és molt més explicita i anuncia la crònica d'una de les separacions més polèmiques dels darrers anys. Shakira assegura que «de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos».I per a la nostra sorpresa, Shakira confessa que «aquest amor no ha mort» tot i que, sí que avisa, «está delirando ya y de lo que había ya no hay na». «Te lo digo con sinceridad, mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...» acaba, en el que sembla una declaració d’intencions per part de l’artista de girar full i oblidar una vegada per sempre Piqué.

Sens dubte, una lletra que farà parlar molt, que supera la de ‘Te felicito’ –en la qual també parlava de la seva ruptura amb el futbolista al ritme de «por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso»– i sobre la qual Shakira guarda silenci, deixant en l’aire si ‘Monotonía’ és un missatge per a Gerard.