Cal anar alerta, perquè els errors en teclejar al telèfon mòbil passen més del que voldríem. Si no t’hi fixes, és probable que teclegis una tecla en comptes d’una altra per error. I a l’hora de fer un Bizum, un petit error es pot traduir en un enviament de diners a un contacte que no tocava o, el que és pitjor, pagar 930 en lloc de 9,30.

D’aquest tema n'han parlat aquest dilluns a ‘Espejo Público’. Un dels col·laboradors de l’espai que presenta Susanna Griso, Diego Revuelta, ha explicat el cas d’un home invident que va pagar precisament aquesta quantitat, 930 euros, a l’amo d’un bar per una consumició que només costava 9,30 euros. Quan es va adonar de l’incident, va reclamar els diners al propietari del local, que s’ha negat a tornar-li la diferència. Al·lega que amb els diners enviats per error va pagar un deute que havia contret i que el que ha de fer el client si vol recuperar els seus diners és recórrer davant la justícia.