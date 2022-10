El nou videoclip 'Monotonia' de Shakira, rodat a Manresa i basat en una batxata sobre un desamor lacerant (tant que la cantant apareix amb llàgrimes als ulls bona part del metratge i té obert un forat al pit) s'ha convertit ràpidament en número 1 de tendències de YouTube i, també, en tema de conversa a les xarxes socials, on són molts els qui intenten interpretar els missatges subliminals de la cançó ("No vaig dir mai res, però em feia mal", "de sobte ja no eres el mateix, em vas deixar pel teu narcisisme", "estava corrent per algú que per mi ni estava caminant") directes cap al seu ex, Gerard Piqué.

La Manresa de Shakira surt a la llum: així és el videoclip que va rodar a la ciutat Però més enllà que els versos relatin o no amb fidelitat el que va passar entre tots dos (cosa que ella, en certa forma, critica però també excusa quan diu "No va ser culpa teva, ni tampoc meva, va ser culpa de la monotonia"), o que Shakira hagi decidit defensar aquesta cançó amb sandàlies i mitjons, ens fixarem en quatre errors que hem trobat al videoclip i que, potser, no has vist. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) T'has fixat que... La bossa omnipresent de patates fregides Al començament del vídeo, Shakira passeja pels passadissos d'un supermercat -es va gravar al Llobet del carrer Roger de Flor de Manresa- mentre menja patates fregides d'una bossa que abandona poc després en un prestatge. Sí... ho sabem... no és correcte tornar al seu lloc la bossa de patates un cop ja l'has obert i que, per tant, no penses pagar, però aquest no és el problema (el moment dolorós que pateix li podria servir de disculpa). El que ha cridat l'atenció és que, més tard, al segon 19, quan l'artista topa amb el seu ex a la botiga, porta entre les mans la mateixa bossa. Màgia dels salts de raccord! L'efecta de la seva cella esquerra Shakira, en mode Carlos Sobera, es passa el videoclip aixecant contínuament la cella esquerra. O això, o la depilació d'aquesta cella és molt més arquejada que la de la dreta? Deixem la pregunta a l'aire. El canvi de pentinat misteriós Seguint amb temes beauty i capil·lars, el monyo alt i 'messy' que Shakira porta a les primeres preses de la gravació s'esfuma misteriosament un cop Ozuna li dispara i ella es desploma a terra. A partir d'aquest moment, llueix la seva habitual cabellera alliberada i llisa (i força pentinada, cal dir). És, potser, que l'explosió ha estat capaç de produir un canvi de look? Cinc simbolismes i una declaració d'intencions: tot el que amaga entre línies el videoclip de «Monotonía» de Shakira La relació entre el cor i les sabates Minut 1.06: Shakira s'arrossega per recollir el seu cor, que s'ha quedat tirat a terra del supermercat, al costat d'una llauna de snacks orientals i els seus 'ugly shoes' de plataforma grocs. Però, quan el pla s'obre, la distància entre les sabates i el cor és molt més gran que al principi. Fins i tot, les sabates s'han separat entre si. Errors a banda, una cançó com aquesta està cridada a ser un èxit, com ja comença a ser a les xarxes socials. I t'has fixat que al principi del vídeo es pot escoltar uns segons de la cançó 'Te felicito'? Tot està relacionat.