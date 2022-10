És una pràctica comuna en el món del busseig recreatiu, i molts són els aficionats a aquest esport que trien aquesta experiència submarina i es desplacen fins a llocs on s’ofereix. Parlem del busseig amb (o entre) taurons.

El busseig en un aquari és més comú i s’organitza a molts aquaris del món; és el cas del de Barcelona, que, a més, sol convidar cada any un famós perquè solidàriament i per una causa se submergeixi a les seves aigües per Nadal.

Els convidats solen mantenir el tipus malgrat estar envoltats d'aquests animals. I és el cas dels dos bussejadors del vídeo, que, malgrat que un gran tauró els envolta obrint i tancant la boca, no s’immuten i continuen observant-lo com si res. I, fins i tot, un d’ells està pendent de la persona que grava el vídeo.