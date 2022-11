Després de dos anys d'aturada per la pandèmia, Heidi Klum ha tornat a triomfar amb una inusual disfressa de Halloween. En aquesta ocasió, per a la 21a festa anual que va organitzar la nit del 31 d'octubre, a Manhattan, Nova York, la model es va transformar en un cuc gegant de cap a peus. Tot el seu cos estava cobert per una mena de massa gelatinosa rosada, i només van quedar al descobert els seus ulls i la seva boca.

"Happy Halloworm!", va escriure la també empresària, de 49 anys, al seu compte d'Instagram amb un joc de paraules amb el nom de cuc en anglès (worm). Klum va assistir a la celebració acompanyada del seu marit, Tom Kaulitz, el músic de la banda Tokio Hotel, que es va disfressar de pescador que necessita el cuc per a la canya de pescar. El seu també va ser un 'look' xocant ja que l'ull el tenia penjant per culpa de l'ham. "Vaig intentar sortir de la meva zona de confort i se'm van acudir altres coses. L'any passat vaig pensar que un arbre seria realment genial, o quelcom com una planta, i després vaig passar de planta a cuc de pluja", va declarar la model a la catifa vermella. A més, va afirmar que havia tardat més de 10 hores a elaborar la complexa disfressa, una de les seves favorites. "Diria que aquest és una de les millors, perquè és tan inusual i tan gran", va dir. I és que a les seves xarxes socials, Klum ha anat informant de tot el procés de maquillatge, en què ha col·laborat un equip de professionals format per Mije Marino (maquillador de pròtesi professional); l'artista Mike Fontaine, que ha treballat en diversos films de ciència ficció, així com Jerry Constantine, maquillador i especialista en efectes especials. Tot i així, l'alemanya va admetre que era complicat moure's amb la disfressa. "Em costa molt moure'm. Realment no tinc braços ni cames", va assegurar. "Quan caic, necessito que algú m'ajudi a aixecar-me. Estic una mica atrapada dins d'això. Sento una sensació claustrofòbica", va concloure.