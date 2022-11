Si no hi ha inici d'estiu sense cançó de Leticia Sabater, tampoc hi ha nadal sense que Mariah Carey canti "All I Want For Christmas Is You". I aquest 2022, sembla que la cantant nord-americana va per feina. Poques hores després de Halloween, Carey ha donat per inaugurada la temporada nadalenca amb un vídeo a Instagram.

La cantant apareix vestida amb un vestit negre ajustat, un maquillatge especial per a l'ocasió i una gorra d'autèntica bruixa per celebrar Halloween. Pedaleja dalt d'una bicicleta... tot i que res és el que sembla. De cop, d'unes imatges en blanc i negre, el vídeo passa a una estampa acolorida i nadalenca. D'aquesta manera sorprenent, Carey ha volgut ser la primera en donar el tret de sortida al Nadal, on sens dubte, ella té un lloc protagonista assegurat des del 1994. View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)