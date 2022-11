Twitter s’ha enfurismat aquest cap de setmana amb el comentari masclista del periodista de DAZN Diego García durant el partit femení entre l’Atlètic de Madrid i l’Alhama. En un moment del partit, la portera blanc-i-vermella, Lola Gallardo, va controlar amb el pit una pilota en un intent de l’equip murcià per empatar. Una acció que el comentarista va narrar amb aquesta frase: «Li cau als pitets a Lola Gallardo».

La indignació s’ha fet patent a les xarxes socials, on desenes d’usuaris han demanat al canal esportiu que demanés disculpes pels desafortunats comentaris del periodista. El mateix García ha sortit al pas i ha demanat disculpes a través de Twitter.

Disculpes

«Crec que la gent mereix una explicació», començava la seva disculpa en la qual adjuntava una imatge amb un text. «A última hora de la tarda, Diego García, a través de Twitter, compartia un missatge referint-se a la polèmica per les seves paraules. «Vaig utilitzar un diminutiu com a eufemisme», explica en el text. «Lamento si algú s’ha sentit ofès pel comentari i demano disculpes», prossegueix.

«Sempre miro de transmetre amb intensitat i electricitat el que passa als partits, però amb el màxim respecte per les professionals que el practiquen», acaba el missatge.

Masclisme amb una altra atlètica

No és la primera vegada que una atlètica pateix comentaris masclistes. Fa menys d’un mes la centrecampista de l’Atlètic de Madrid i Virginia Torrecilla –que és, a més, capitana de la selecció espanyola– va patir ella mateixa un episodi fora del terreny de joc que també va provocar la indignació de les xarxes.

En aquella ocasió, va ser un taxista el que, com aquell qui res, li va etzibar: «Jo crec que les dones no haurien de jugar a futbol» quan aquesta li va comentar que era futbolista professional.

Torrecilla ha explicat que en el moment que li va inquirir en el per què d’aquest pensament, el taxista va fugir per la tangent indicant que «hi ha més esports per a noies».