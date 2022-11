Manel Cebrian, fotògraf professional i expert en time-lapse i vídeoart, ens ha fet arribar aquest petit loop (vídeo en bucle) de Manresa que permet gaudir de la ciutat, la Seu i d'unes espectaculars postes de sol.

Cebrian explica que, tot i ser curt (dura 42 segons), darrere d'aquest treball hi ha entre 10 i 15 hores de feina, només comptant la postproducció i deixant de banda el temps d'anar a captar les imatges.

L'autor del loop detalla que el primer que cal fer per aconseguir obres com aquesta és processar les imatges, és a dir, revelar-les, i dotar-les de continuïtat lumínica. Això és especialment important en aquest cas perquè el procés de producció està basat en un time-lapse durant el qual la llum de l'escena va canviant molt.

Després, un cop tens la seqüència preparada, cal idear el loop, crear les diferents capes de l'obra, fer el muntatge de totes elles i treballar amb detall el color.

"En un procés creatiu com aquest hi han molts detalls i, personalment, no tan sols busco mostrar l’escena, sinó que treballo per mostrar-la d’una manera diferent a com és a la realitat, sense entrar en l’abstracció; busco sobretot sorprendre una mica a l’espectador", diu.

Una mostra dels treballs de vídeoart de Cebrian es poden veure en aquest enllaç: https://manelcebrian.com/video-art/