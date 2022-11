Halloween és un clàssic a Port Aventura, que aprofita aquesta festa per organitzar espectacles i atraccios especials. En aquestes dates, el parc temàtic tarragoní omple els seus carrers amb animació i experiències terrorífiques per a totes les edats: passatges del terror, menús vampírics i centenars de criatures terrorífiques que campen lliurement amb la intenció d'espantar el personal.

Però el que de veritat ha sigut terrorífic aquest Halloween 2022 ha estat el temps d'espera de les cues, segons les moltes queixes publicades a les xarxes socials. Alguns missatges, a més, lamenten que l’aforament era molt superior al desitjat.

En les cues normals –és a dir, les de les persones que paguen l’entrada simple d’un dia, que costa entre 48 i 50 euros per a un adult– la gent ha arribat a fer tres, quatre i, fins i tot, cinc hores per pujar a una atracció, quan els cartells marcaven «2 hores», segons denuncien els usuaris.

Una vergüenza lo de port aventura , un engaño total,seguramente hasta hayan superado el aforo,colas de 4 o 5 horas y en los carteles marcaba 2 horas, pasajes del terror de pago, objetivo del parque ,sacar el máximo dinero, el cliente no importa.esto es legal?@facua @ocu — Robert (@titohr23) 1 de noviembre de 2022

«Posava dues hores de cua i n’eren cinc», assegura en el seu compte de TikTok l’Ivan, que denuncia que el dia 30 se superava l’aforament perquè hi havia «més de 30.000 persones». La companyia, cal dir, no ha publicat fins ara la xifra oficial d'aforament màxim.

En la mateixa línia es queixa Anouk Márquez, que parla a través de la mateixa xarxa social del mateix dia i també es queixa que el parc va superar l’aforament permès. Ella parla de «més de cinc hores de cua». I protesta també dels passis del terror de pagament.

Una altra de les queixes d’aquesta usuària és que van voler comprar un ‘fast pass’ (passi ràpid) per a les atraccions i els van dir que estaven esgotats. Però, després, a les atraccions hi havia pantalles tàctils en què es podien adquirir per 60 euros.

Quan finalitza la seva explicació, mostra imatges on suposadament es pot veure gent a Atenció al Client del parc mentre omplen fulls de reclamació i demana la devolució dels diners de les entrades.

Un altre usuari, aquesta vegada a través de Twitter, es queixa d’haver pagat 200 euros per pujar a quatre atraccions.

Vaig pagar 200€ per anar a port aventura amb la familia i nomes vam pujar a 4 atraccions..temps de espera de 2 hores per atraccio ..mai mes — Xavi Navascues (@JAVIVINAVASCUES) 2 de noviembre de 2022

A través d’Instagram també hi ha hagut queixes, que Port Aventura està responent de manera directa.

Els portaveus del parc, en unes declaracions a ‘El País’, afirmen que «Mai hem sobrepassat, ni sobrepassarem, els aforaments permesos, per als quals no només disposem dels mesuraments que fem al mateix parc, sinó també del patrullatge del Mossos, Protecció Civil i la Policia Nacional dins del recinte».

Fa uns dies, el parc d’atraccions de la Costa Daurada també va ser notícia per l’actriu que interpreta el personatge de la nena de l’exorcista, que es va discutir amb una clienta.