Manresa, un dels restaurants més aclamats de la badia de Sant Francisco (Califòrnia, Estats Units) i reconegut amb tres estrelles Michelin, apagarà els fogons de forma definitiva per Cap d'Any després de 20 anys d'activitat a la localitat de Los Gatos.

Propietat del xef David Kinch des que el va obrir el 2002, el Manresa ha arribat a ser considerat un dels 20 millors restaurants del país (2013) i un dels 50 millors del món, segons la revista britànica especialitzada en gastronomia Restaurant. El seu punt fort: preparar i servir ingredients frescos que es produeixen a menys d'un quilòmetre del seu establiment. El 2006 va obtenir les dues primeres estrelles Michelin i la tercera va arribar després d'una profunda remodelació obligada per un incendi, el 2015. De fet, a tot Califòrnia només hi ha sis restaurants reconeguts amb estrella.

Aquest 31 de desembre, però, Kinch, penja el davantal. “Seria injust no reconèixer la meva tristesa i com m'afecta tancar les portes l'1 de gener després de tot el que hem aconseguit, però 20 anys formen una molt bona carrera", ha confessat el cuiner en un comunicat, en el qual també promet "una festa de Cap d'Any infernal".

El xef vol deixar enrere el "dur repte" diari de dirigir un restaurant amb estrelles Michelin i se centrarà ara en altres "projectes més informals" que té oberts. Entre aquests hi ha, per exemple, un altre restaurant més petit, el Bywater, també a Los Gatos; el local italià Mentone a Santa Cruz i la Manresa Bread, una marca de fleques repartides per tota la badia de San Francisco i que codirigeix amb Avery Ruzicka.

Què passarà amb el local? John Machado, agent immobiliari, ha explicat al diari San Francisco Chronicle que l'edifici, ubicat al 320 del carrer Village Lane, encara no s'ha venut, tot i que hi ha diversos compradors interessats. El preu ronda els 5,75 milions de dòlars i el local es deixarà llest per seguir-hi treballant com a restaurant "amb totes les olles, paelles, plats i equipament ja existents". És poc freqüent als Estats Units que el propietari d'un restaurant també sigui propietari de l'edifici on treballen, però Kinch va seguir d'exemple un altre reconegut xef californià, Thomas Keller, propietair de The French Laundry.

Los Gatos és una població de 30.000 habitants situada a 80 quilòmetres al sud de la ciutat de San Francisco. A la pàgina web del restaurant expliquen que el nom de Manresa prové d'una "ciutat medieval de la regió de Catalunya famosa per la seva basílica gòtica i un monestir".

Els primers jesuïtes que van arribar a Califòrnia van batejar amb el nom de Manresa la franja de platja que que hi ha al sud de Santa Cruz, les illes que hi ha just davant de la costa californiana. Per això el restaurant també es va batejar amb el nom de la capital del Bages on hi va fer estada sant Ignasi. Els preus dels menús van dels 125 als 175 dòlars.

L'últim sopar

Per a l'última nit de servei al Manresa, Kinch servirà un menú degustació "sense restriccions" de 725 dòlars (a més de maridatge de vins opcionals de 325 dòlars) amb "afegits de luxe a cada plat", que inclouen tòfones, caviar i vins especials gratuïts. El període de reserves per a l'últim mes d'activitat, que inclourà els dimarts per permetre més taules, s'obrirà a partir del 14 de novembre a la mitjanit.