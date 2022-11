Sembla que fos ahir, però ja en fa quatre dècades. Aquest dimecres se celebren els 40 anys de l'emissió del primer capítol de la sèrie britànica The Young Ones, traduïda per Els joves a TV3. D'humor irreverent i canvis d'argument surrealistes, aquesta comèdia de només 12 capítols es va emetre entre 1982 i 1984 a la BBC. A Catalunya no va arribar fins el 1986.

L'argument de la sèrie se centrava en quatre estudiants universitaris que compartien casa: Vyvyan, un rocker violent (Adrian Edmondson); l'anarquista Rick (Rik Mayall, que també n'era un dels creadors); el misteriós Mike (Christopfer Ryan) i el hippie Neil (Nigel Planer). A més, l'actor Alexei Sayle feia diversos papers, entre ells el del propietari del pis. Ryan és qui ha seguit més vinculat a les comèdies des d'aleshores, sobretot a la mateixa BBC; a Edmondson, recentment se l'ha pogut veure a Gent del Barri, que encara s'emet, i va guanyar el Celebrity Masterchef del Regne Unit; Planer es va decantar més pel teatre i la música; i Mayall va morir el 2014 als 56 anys després d'haver deixat la seva emprempta també a produccions com L'escurçó negre o Harry Potter.