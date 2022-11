Comprar una vivenda hauria de ser considerat com una missió d’alt risc. El mercat immobiliari és ple d’ofertes, però trobar la llar ideal és com buscar una agulla en un paller. Si la trobes, el suflé baixa ràpidament quan et toca contractar una hipoteca. Sobretot des del passat 27 de setembre, quan el Banc Central Europeu (BCE) va elevar els tipus d’interès al 2% amb una altra pujada extraordinària de 0,75 punts. En conseqüència, pujarà l’euríbor, l’índex de referència dels préstecs hipotecaris i els experts auguren una caiguda imminent en el preu de la vivenda. Potser per això, els propietaris intenten vendre ara. O més ben dit, desfer-se d'aquell pis que ja no volen. L’últim en fer-se viral és un pis de 45 metres al barri del Raval de Barcelona. El preu és escandalós en comparació amb el seu estat i a una de les seves peculiars característiques: s’hi accedeix a través únicament d’un ascensor, que està situat a la cuina. Veure per creure.

L’immoble està situat al carrer d’En Roig, perpendicular als carrers del Carme i de l’Hospital. No és res de l’altre món: en un únic espai té una habitació, una cuina i un balconet. Un fals balcó, vaja. El bany, per sort, està a part. L’anunci afirma que compta «amb ascensor». Tot per 185.000 euros. Fins aquí, un pis més.

Un penjador a la porta de l’ascensor

Però, què passa quan veus les imatges de la vivenda en venda? L’elevador no és al replà de l’edifici, sinó directament dins del pis i, en concret, a la cuina. Sí que hi ha porta d’entrada al pis, però això no ha impedit que l’inquilí actual hagi incrustat un mànec, un penjador i una cadena de seguretat a la porta metàl·lica de l’aparell, per fer-lo més acollidor (i segur).

El perfil de Twitter @elzulista és cèlebre per denunciar les (infra)vivendes que anuncien els portals immobiliaris, ja siguin de lloguer o de compravenda. Com un semisoterrani a Madrid, on els usuaris es van burlar que s’hi podria «gaudir de la intimitat i dels possibles orins dels gossos». Veient el nivell, era impossible que se li passés per alt aquesta ‘joia’ en venda en ple districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Buenas noches zulistas! Hoy os traemos zulo tejado loft en Barcelona con ascensor en la cocina! Si eres de los que llega a casa famélico, este es tu zulo! No pierdas ni un segundo y podrás atracar la nevera mientras se cierra la puerta del ascensor. Ideal vecinos cotillas. pic.twitter.com/qACLvPGys0 — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) 31 de octubre de 2022

«Crec que és el més il·legal que he vist»

«Si ets dels que arriba a casa famèlic, aquest és el teu zulo! No perdis ni un segon i podràs atracar la nevera mentre es tanca la porta de l’ascensor. Ideal per a veïns tafaners», diu fent broma @elzulista. Perquè és millor riure que plorar. Els tuitaires han anat més enllà i han clamat al cel.

«Crec que és del més il·legal que he vist en aquest compte», opina un usuari. «Ja veuràs com hi hagi un incendi i hagis d’escapar per l’escala», es pregunta un altre, en clara al·lusió a la falta d’escales. «I si se’n va la llum?», replica un usuari, perquè els ascensors funcionen amb energia elèctrica.

«Fugim sense mirar enrere»

Una altra persona explica la seva experiència amb un pis d’aquestes característiques, perquè per inversemblant que sembli no és l’única. «Vam estar a punt de comprar un pis així (el pis decent, molt maco) amb la promesa que posarien un ascensor. Quan vam veure el projecte de l’ascensor, havia d’anar a la cuina. Com en aquest del Raval. Vam fugir sense mirar enrere».