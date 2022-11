En no poques ocasions, els canvis de fabricants o productors dels articles de marca blanca de Mercadona han generat molta polèmica a les xarxes socials, com quan Mercadona va treure la producció de la seva xocolata negra de 72% a Antiu Xixona.

Però n’hi ha d’altres en què sembla que ha encertat amb el canvi, com és el cas de la cervesa 0,0% Falke torrada, que substitueix la 0,0% de Steinburg que fins ara copava les prestatgeries de les botigues de la cadena valenciana.

En aquest cas, sembla ser que la cervesa elaborada i embotellada per Heineken ha agradat a molts usuaris de Twitter, que no han dubtat a compartir la seva experiència i afirmen que «val la pena», davant alguns clients sorpresos: «Per ser una 0,0% no està gens malament».

Però en tots els casos, el que convenç és el seu preu, ja que, com sempre, no són pocs els clients que consideren desencertat el canvi.

Buenas tardes, la cerveza sin alcohol Steinburg ya no la tenemos. Ahora puedes encontrar la Falke sin alcohol, pack de 6 botellines a 1,80€. La salsa brava ya no la tenemos en ninguna tienda. 1/3 — Mercadona (@Mercadona) 19 de octubre de 2022

Més saludable i econòmica

La cervesa torrada elaborada per Heineken es pot trobar al supermercat valencià en les varietats 0,0% sense alcohol i 0,0% torrada sense alcohol.

La 0,0% torrada s’ha convertit en un èxit entre els consumidors per diverses raons. La primera és la seva recepta, elaborada amb «malta d’ordi, llúpol, extracte de llúpol i aromes naturals».

D’altra banda, ‘Falke 0,0%’ conté només 17 kcal (per cada 100 ml) sent la cervesa amb menys calories de tot Mercadona.

Però el motiu principal que col·loca aquesta cervesa al podi de les més ben valorades és el seu preu. Amb un cost de tot just 40 cèntims per llauna, aquest producte ha trencat el mercat davant algunes de les grans companyies de cervesa que habitualment col·loquen les seves línies de productes 0,0% amb uns costos molt més elevats que les que inclouen alcohol.

El litre té un cost d’1,20 euros. Un preu apte per a qualsevol consumidor que vulgui omplir el carretó de comprar setmanal sense fer un gran desemborsament econòmic.

Heineken a Sevilla

Aquestes dues virtuts podrien convertir aquesta cervesa en una potència del mercat, no obstant encara hi ha un factor addicional que la major part de la gent no coneix i que determina per complet el sabor definitiu de les begudes: el seu origen de fabricació.

Tot i que es tracti d’una marca pròpia de Mercadona, la cadena valenciana de supermercats ha arribat a un acord amb Heineken perquè siguin ells qui fabriquin i embotellin la cervesa.

Tal com afirma la mateixa pàgina web de Heineken, «la recepta inclou aigua, malta d’ordi i llúpol. Una cervesa lleugera i fàcil de beure que manté un caràcter refrescant i natural, pensada per disfrutar cada dia amb els teus».

La popular marca de cervesa dels Països Baixos ha recorregut a les seves fàbriques ubicades a Sevilla per elaborar la cervesa 0,0% que sembla estar triomfant més a Espanya.