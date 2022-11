Els fets que es consideren provats van tenir lloc a la tardor de fa un lustre, quan el matrimoni va començar a discutir i l'home «amb ànim de dominació masclista», tal com es llegeix en el document judicial, va dir-li a la seva dona: «Si tornes a treure el puto tema, et mato, d'acord? Prou ja, gilipolles».

La dona va gravar en aquell moment el que li havia dit la seva parella, temps després va denunciar el que li havia passat i el Jutjat penal Núm. 3 de Cartagena va dictar sentència el 2021: l'home, que ara té 80 anys, era autor d'un delicte d'amenaces i el condemnava a la pena de set mesos de presó. Durant un any i set mesos se li prohibia acostar-se a menys de 300 metres de la seva donar i hauria d'abonar els costos, inclosos els de l'acusació particular.

Baralles freqüents

En seu judicial, l'home va admetre que les relacions amb la seva dona «eren tibants, tenien problemes de comunicació i les discussions eren freqüents». Quant al dia de la baralla per la qual va acabar condemnat, va explicar que «estava enfadat perquè, des que va venir d'Anglaterra en tres ocasions en la mateixa setmana en comptes de deixar la porta oberta, la deixava tancada». Va afegir que una vegada va anar a comprar, va tornar a casa amb quatre litres d'aigua i la porta estava tancada, i que ell té gota.

La dona, per part seva, va assegurar que, quan ell va tornar d'Anglaterra, la va amenaçar, que el veia capaç de fer qualsevol cosa, que alguna vegada l'ha agredit i que ella, quan baixava les escales, intentava portar un tub d'aspiració a manera de defensa pròpia, per si ell l'atacava.

Desestimen el seu recurs

El condemnat va recórrer i va al·legar que en la seva actitud no va haver-hi «ànim o context de dominació masclista». La seva defensa es va referir als informes pericials de l'Institut de Medicina Legal, que descarten qualsevol perfil masclista en el seu defensat, i va assegurar que no hi havia en la parella un maltractament físic i psíquic, i sí diferències idiomàtiques i culturals: ell i ella són de nacionalitats diferents.

L'Audiència Provincial rebutja el seu recurs i confirma la sentència perquè «estar cansat o fastiguejat d'una conducta repetida pot propiciar una certa ofuscació verbal, provocar un exabrupte, però no necessàriament abocar una frase amenaçadora».