Fins i tot els més fidels seguidors del Grinch han caigut rendits a la moda dels jerseis nadalencs lletjos, també coneguts com els ‘ugly christmas sweaters’, que vesteixen des de principis de novembre! els aparadors dels centres comercials amb les seves peces plenes de frases, rens, bastons de caramel i ninots de neu. Són tot un ‘must’ d’aquesta època màgica, com l’encesa de llums, la loteria o el torró El Almendro, que sempre torna per Nadal. Fins i tot el FC Barcelona s’hi ha apuntat i ha tret aquest any una col·lecció anomenada ‘Barça Xmas’, amb dues propostes diferents, per a adults i infants.

A la llista de tradicions nadalenques importades, com el Pare Noel o el panettone, en l’última dècada s’ha imposat en reunions familiars –sobretot la nit de Nadal–, i fins i tot en quedades temàtiques a l’oficina, aquest ‘look’ ridícul i divertit. Però, com van arribar a les nostres vides aquests jerseis nadalencs horteres? Abillament de pescadors «Originàriament aquests tipus de jerseis s’utilitzaven als països escandinaus. Els pescadors els feien servir per abrigar-se del fred i eren colorits per poder ser vistos més fàcilment si queien a l’aigua», explica la psicòloga especialista en moda Meritxell Balmes. «Més tard –prossegueix–, es van popularitzar al Regne Unit i als EUA». La fundadora del ‘fashion concept store’ Anònims creu que des de fa temps «estem adquirint, i en molts casos substituint, les nostres pròpies tradicions per les d’origen anglosaxó, que tant s'intenten difondre globalment a través de planificades estratègies de màrqueting. I posa d’exemple de Halloween o el Dia d’Acció de Gràcies, que «ja molta gent incorpora en les seves celebracions». Oda al mal gust americà En paraules de Pilar Pasamontes, directora científica de Moda de l’IED Barcelona, «aquesta plaga es deu a l’americanització que vivim». L’experta en tendències compara aquest fenomen nadalenc amb altres d’arribats de l’altre banda de l’Atlàntic, a més del de Halloween, també el BlackFriday. La professora apunta a una altra causa, la mateixa naturalesa oscil·lant de la moda. «Durant molts anys només unes quantes persones al món deien el que estava bé i malament en qüestió de gust: això es porta, això no... Ara, en canvi, tothom hi diu la seva, els que no tenien veu, ara parlen. I tot en sintonia amb el gust regnant, directament el mal gust, al qual s’han apuntat moltes marques, que fan el que més ven», resumeix. En aquest sentit, Balmes recorda les paraules que l’aguda escriptora Fran Lebowitz va dir una vegada: «No hi ha res que corri més ràpid que una mala idea», amb referència a que «cada vegada més els europeus estan adquirint el mal gust en el vestir dels EUA». Vet aquí la història d’aquesta invasió nadalenca: Què és un ‘ugly christmas sweater’? Aquesta peça que poques vegades surt de l’armari abans o després de desembre i que pot incloure ornaments ‘king size’ com pompons, cascavells i fins i tot llums, sol ser de llana (però de vegades d’una altra tela qüestionable), generalment en diferents tons de vermell, blanc, verd i blau (l’ideal és que no combinin entre si) i amb un o diversos motius propi de les festes: un ninot de neu, flocs, oripells, rens, garlandes, bastons de caramel... Te la pots autoregalar, però també et pot caure per sorpresa en un típic amic invisible d’aquestes dates. Quin és el seu origen?. Tota la vida les àvies han teixit jerseis per regalar-los als seus nets. Però la veritable història dels jerseis nadalencs lletjos comença als EUA i el Canadà, i es remunta a la dècada dels anys 50 del segle passat, quan el Nadal va sortir de la calor de la llar i es va convertir en una època comercial excel·lent per als puixants grans magatzems. Molt més discrets quant a disseny i acolorit, els coneguts llavors com a ‘jingle bell sweater’ –així es van anomenar els primers prototips–, també es basaven en la repetició de sanefes, flocs de neu i rens. Aquesta roba festiva (i menys hortera) va guanyar seguidors, sobretot, entre els adolescents. També van ser adoptats per algunes personalitats de la televisió, com els cantants Val Doonican i Andy Williams. Quin és el seu dia oficial? La tele i el cine van mantenir en forma una moda que va començar a empal·lidir en els 90. Però en la primera dècada dels 2000 va tornar a ressorgir de les seves cendres. Segons la ‘bíblia’ ‘Ugly Christmas Sweater Party Book’, la primera festa oficial de suèters nadalencs lletjos es va celebrar el 2002, al Canadà. Brian Miller, un dels autors del llibre i fundador de UglyChristmasSweaterParty.com, explica que va tenir lloc a la sala Commodore Ballroom, a Vancouver. Chris Boyd i Jordan Birch van ser els impulsors d’aquell conclave, que encara se celebra, perquè «la gent va començar a veure el costat divertit de la peça, que s’ha convertit en el vesc de les noves generacions». La idea va triomfar als EUA també. Des del 2011, cada tercer divendres de desembre se celebra ‘National Ugly Christmas Sweater Day’ (aquest any cau el dia 17).En aquest cas van ser un grup d’estudiants de la Universitat de San Diego els que van obrir una pàgina amb les peces més esperpèntiques, i es van apuntar a la idea famosos de la tele. ‘Attrezzo’ de ‘sitcoms’ i comèdies. La cultura pop va fer eclosió en els 80 com una bomba de dispersió. I quant a la moda nadalenca va donar una nova oportunitat als jerseis ‘ugly’. Es van fer realment populars com a ‘attrezzo’ en ‘sit-coms’ i comèdies desenraonades. Un dels seus pares va ser el còmic Bill Cosby (avui, sinistre personatge de la tele, condemnat per abusos sexuals), que en el seu ‘The Bill Cosby Show’ (1984-1992), solia lluir gruixuts jerseis difícils de mirar. També va contribuir Chevy Chase, en films com ‘Socorro, ya es Navidad’ (1989). I molt després, el 2001, comèdies romàntiques com ‘El diari de Bridget Jones’ (antològica l’escena en què Mark Darcy/Colin Firth es gira per saludar Bridget/Renée Zellweger, mostrant un jersei amb un ren gegant amb el nas vermell). I va arribar la moda: luxe i ‘low cost’. La festa de jerseis horteres va arribar a les passarel·les el 2007, de la mà de Stella McCartney, que va llançar un suèter-vestit alpí amb greques i un os polar com a motiu central. Poc després, Givenchy, Dolce & Gabbana, Jean-Paul Gaultier, Chanel o Louis Vuitton van convertir l’hortera en distingit. Ràpidament, les cadenes ‘low cost’ (Zara, Lefties, H&M, Primark, El Corte Inglés...) es van llançar a buscar aquest ric pastís omplint els seus aparadors de dissenys cada vegada més ‘kitsch’. Molts famosos ja han assumit aquesta nova tradició nadalenca, com Taylor Swift, Kanye West, Rihanna..., i fins i tot el presentador Jimmy Fallon fa més d’una dècada que celebra l’espai ‘12 dies de suèters nadalencs’, en què el públic mostra els seus dissenys més bojos.