The Wild Project, el pòdcast del youtuber manresà Jordi Carrillo (Jordi Wild), s'ha convertit en el pòdcast més escoltat a Espanya d'Spotify aquest 2022, segons el balanç anual de la plataforma d'escolta de música en streaming. Es tracta del segon any consecutiu que el comunicador manresà aconsegueix aquesta fita. Carrillo s'ha fet ressò de la notícia a través de les xarxes socials, on ha agraït la fidelitat dels seus seguidors a un projecte que no té aturador i ja acumula 3,3 milions de subscriptors.

El pòdcast es va posar en marxa el març del 2020. Des de la seva estrena, el manresà ha enregistrat 174 episodis en els quals parla i debat sobre temes d'actualitat, esports, ciència, filosofia i misteri amb convidats de gran renom. Al llarg del 2022, pel seu estudi han passat perfils com el de l'exblaugrana Gerard Piqué, el president d'ERC Oriol Junqueras o l'escriptor Pedro Baños, entre molts altres.