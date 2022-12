Les gasolineres estan veient en els darrers mesos com s'incrementa la xifra de consumidors que marxen sense pagar, és a dir, que fan el popular mètode anomenat "simpa". Tal com ha explicat Víctor García Nebreda, secretari general de l’Associació d’Empresaris d’Estacions de Servei Comunitat de Madrid (AEESCAM), l'increment del preu del combustible té «relació directa» amb l’augment de conductors que porten a terme aquest tipus de pràctiques il·legals.

Tot i que les gasolineres compten amb sistemes de vigilància, per la qual cosa identificar els vehicles que s’escapen sense pagar el proveïment resulta una tasca fàcil, les noves funcions dels dispositius mòbils han permès millorar les tècniques utilitzades per aconseguir aquesta mena de robatoris.

Simulació de pagament amb el mòbil

El procediment per aconseguir enganyar els treballadors de les estacions de servei consisteix a simular el pagament del proveïment a través del mòbil. En el moment del cobrament, els delinqüents reprodueixen al seu telèfon la gravació del so que emet el datàfon al completar una transacció. D’aquesta manera, abandonen la gasolinera sense haver efectuat el pagament, mentre que el treballador a la caixa espera la impressió del rebut (que evidentment no arriba mai).

La implementació del sistema NFC als dispositius electrònics permet fer pagaments ‘contactless’ i d’altres operacions a través del mòbil. Aquesta funció, cada cop més utilitzada entre els compradors, permet que aquesta nova estafa passi desapercebuda.

Infraccions i sancions

En la majoria de casos, aquestes pràctiques a les gasolineres estan tipificats com delictes lleus, ja que l’import robat sol ser d’una quantitat inferior als 400 euros. Per això, aquesta mena d’infracció se sanciona amb multes econòmiques d’entre un i tres mesos, a més de la devolució de la quantitat robada.

No obstant, la reincidència d’aquest tipus de delicte pot acabar comportant que passi de lleu a greu i, per tant, s’apliquin penes més dures. D’aquesta manera, les sancions podrien estendre’s durant un any i fins i tot incrementar-se a penes de presó d’entre un i sis anys, en funció dels fets.