A punt de concloure aquest diumenge a París el seu ‘Motomami World Tour’, amb el que Rosalía ha passejat el seu talent per 46 recintes d’Europa, Amèrica del Nord i Sud Amèrica, la diva de Sant Esteve Sesrovires ha revelat un secret ‘deluxe’: l’impressionant autobús en el qual viatja, treballa i passa moltes hores «de ciutat en ciutat».

Per qui no ho sàpiga, el bòlid de dues plantes i mobiliari de pel·lícula de ciència-ficció es diu ‘la nau’. Així el presenta la cantant en un dels dos vídeos del gènere ‘house tour’ dedicats al bus que acaba de pujar a TikTok, i que entre tots dos ja sumen 27 milions de visualitzacions. «Aquest és el bus del meu tour bus [...] Aquí passo moltes hores i viatjo», comença.

Botes blanques, un ‘must’

Rosalía, amb unes arriscades botes blanques amb les quals ha posat a Instagram diverses vegades durant la seva estada a Berlín, Düsseldorf i Amsterdam, i que ja són el calçat estrella de l’‘streetstyle’ de la temporada (no s’havien vist tant als armaris de les icones de la moda des dels anys setanta, quan se solien combinar amb minifaldilles i bruses d’estampats geomètrics), comença el recorregut des d’una saleta on es veuen diversos membres del seu equip. Després, puja unes escales que donen a la seva impressionant habitació amb un llit XXL i llums de neó. Al costat de l’habitació, un lavabo, amb dutxa, enrajolat fi i una petita maleta vermella.

La cantant es grava mirant al sostre, ja que és de mirall. A baix hi ha la cuina, on es veuen tota classe de brics de llet i diferents begudes, així com pa i fins i tot una bossa de patates fregides.

«Com les Spice Girls»

«Aquí és on em faig els meus cafetons», detalla Rosalía, mentre al fons, en una zona amb diverses taules i sofàs, es veuen diversos companys amb portàtils. També es veu un passadís llarg ple de lliteres com les típiques d’un alberg japonès o d’un hotel càpsula, i al darrere, el que Rosalía anomena «l’estudi», on assegura que també treballa a estones.

«En bus com les Spice Girls», fa broma en un altre moment, abans de sospirar: «Així em passo el dia, de ciutat en ciutat».

«No és fàcil cuinar»

«M'hi vull mudar!» o «És més gran que casa meva» són alguns dels comentaris que li han deixat els fans, que també han conegut quin és l’esmorzar perfecte de l’artista: un sandvitx ple d’alvocat, pernil, formatge, sal, «oli d’oliva, que no s’hi falti», i maionesa. «No és fàcil cuinar al bus, es mou molt», assegura mentre trontolla una mica pel vaivé del ‘bus-tour’.

L’àlbum que també dona nom a aquesta gira ha meravellat la premsa internacional, no només ha sigut considerat recentment per ‘The New York Times’ com un dels millors de l’any, sinó que gràcies a aquest Rosalía ha guanyat el Grammy Llatí a millor àlbum.