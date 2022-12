Al món hi ha les persones fans fins al moll de l'os de Star Wars i els que desconeixen completament aquesta mítica saga de ciència ficció. Aquests dies és viral a TikTok un vídeo que protagonitzen un membre de cada un d'aquests dos grups. Per una banda, un jove i per l'altra, l'àvia d'aquest. El noi promet que la dona s’ha passat els últims 15 anys resant a Darth Sidious , un dels dolents de ‘Star Wars’.