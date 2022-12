La Secció Sisena de l'Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, ha confirmat una sentència que eximeix un pare divorciat de continuar pagant la pensió d'aliments al seu fill. El motiu és «l'absència d'interès» i la «despreocupació» del jove, que ronda la trentena, en la recerca activa d'ocupació.

La sala confirma la decisió prèvia del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Redondela que va extingir l'obligació de pagament de la pensió alimentària a la qual estava obligat a fer front aquest progenitor des de feia dues dècades. El motiu va ser la conclusió de l'etapa formativa del jove i, sobretot, el fet d'haver arribat als 28 anys sense haver accedit al mercat laboral durant un llarg període de temps. La mare va recórrer aquesta primera sentència, interessada a que el seu exmarit tornés a passar la mensualitat al fill que tenen en comú, ja que la vida «no són només estudis», sinó treball, i el jove n'està buscant de manera «incansable», va al·legar. I afegia que, mentre no signés el seu primer contracte, el noi continuava necessitant «de l'ajuda i del manteniment» tant d'ella com del pare.

Els magistrats de la Secció Sisena que van revisar l'assumpte en segona instància desestimen aquest recurs. I ho fan sobre la base de l'article 152.5° del Codi Civil, que estableix com a supòsit que pot donar lloc a l'extinció de l'obligació de donar aliments al fet que «la necessitat d'ajut per menjar provingui d'una mala conducta o de la seva falta d'aplicació al treball». I el desinterès en la recerca d'ocupació que observen en aquest cas s'adequa, conclouen, a aquesta previsió legal.

Així, en la sentència expliquen que el jove va acabar la seva formació acadèmica el 2017, obtenint el títol de Tècnic en vídeo, discjòquei i so, i també realitzant a mitjans del 2020 un curs de cambrer. Encara que es va inscriure com a demandant d'ocupació ja el 2014, romanent en situació d'alta el 2022, va estar un llarg temps de baixa per no renovar la demanda.

«Els fets referits, lluny de mostrar la recerca incansable de feina que s'al·lega en el recurs, evidencien l'absència d'un veritable interès en la recerca activa d'un lloc de treball», diuen els magistrats, que atribueixen aquesta situació de baixa a les llistes de feina a la «despreocupació del jove».