Els cambrers són un dels sectors que més aguant i psicologia han de tenir. No és difícil que una persona vagi a un bar o restaurant a prendre alguna cosa i es passi amb la beguda o es cregui amb el dret de menystenir les persones que l’atenen pel simple fet que «el client sempre té raó».

El compte Soy Camarero publica gairebé diàriament anècdotes i problemes de les persones que treballen a la restauració. I, normalment, és per destacar ofertes de feina precàries o comportaments abusius per part de la cliantela.

Aquest cop, però, Jesús Soriano, el cambrer de 35 anys que s’amaga darrere el compte @soycamarero, ha volgut donar veu a una curiosa propina. Curiosa perquè la clienta en qüestió no ha deixat diners, sinó una carinyosa nota a la qual desitja un molt bon Nadal al cambrer i a la seva família.

La clienta en qüestió, que explica que no pot deixar propina perquè no té efectiu, vol deixar-li una cosa millor: un dòlar de la sort, un amulet que de segur que guardava a la cartera i que, per recompensar l’amabilitat, el somriure i la bona energia del cambrer, ha decidit cedir-lo, junt amb els seus «millors desitjos per aquest Nadal i que tot el que desitges es faci realitat», ha escrit a la nota.