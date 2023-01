Un nou repte inunda TikTok sota les etiquetes #deadcelebrity i #deadcelebrityprank. El repte , perquè ho és, consisteix a dir a les mares que el seu famós favorit ha mort i gravar-ne la reacció. La gràcia dels vídeos rau que s’utilitza un to de sorpresa i de desolació alhora, com si s’acabés de llegir la notícia de la seva mort i, a més, s’utilitza l’edat actual del famós per donar-li encara més veracitat. Els resultats no s’han fet esperar: les mares (i pares) gairebé moren de l’ensurt. Alguns fins i tot ploren i es lamenten com si no hi hagués un demà.