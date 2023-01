El cercador de Google amaga algunes eines i animacions poc conegudes entre la comunitat d’internautes. Més enllà de buscar informació i continguts de tot tipus, el principal motor de cerca inclou el que es coneix com a ‘easter eggs’ (ous de pasqua), que no tenen altra finalitat que entretenir els usuaris que, per error o no, arriben a aquests resultats.

Aquestes darreres setmanes ha guanyat notorietat una animació que consisteix en un astre que creua el monitor quan l’usuari busca ‘meteorit’. I quan l’objecte desapareix de la pantalla, també es pot observar un efecte de tremolor. Ja l'has provat? Altres secrets del cercador A més del ‘truc del meteorit’, Google amaga molts altres secrets, entre els quals destaquen altres animacions, minijocs i alguns elements que serveixen d’homenatge a videojocs mítics. Animacions. Les animacions han sigut una constant al motor de cerca més utilitzat arreu del món. Abans del meteorit, ja en van aparèixer moltes d’altres, tot i que n’hi ha hagut dues en concret que s’han mantingut al llarg del temps. D’una banda, si s’escriu al cercador «Do a barrel roll» (‘Fes una tirada de barril’, en català), automàticament, la barra de cerques fa un efecte de 360 graus. Així mateix, si es fa el mateix escrivint «Askew» (‘Torçat’, en català), s’obtindrà una pantalla amb els resultats totalment inclinada. Minijocs. La pestanya de resultats de Google es pot utilitzar per jugar sense necessitat d’accedir a altres pàgines. Buscant «Solitari», «Pac-Man», «Snake» o «Tic Tac Toe» apareixeran a la part superior les finestres per entretenir-se amb aquests clàssics minijocs. Presa de decisions. Si bé és cert que Google serveix per facilitar qualsevol tipus d’informació, el cercador també disposa de ‘gadgets’ més simples que poden ajudar en la presa de decisions. En són un exemple els resultats que s’obtenen al buscar «Roll a dice» (‘Tira el dau’, en català) o «Flip a coin» (‘Llança una moneda’). Homenatges ‘gamers’. Més enllà de l’entreteniment, Google també guarda espais a la seva plataforma per rendir homenatge a altres videojocs mítics. Els usuaris que busquin «Super Mario Brothers» o «Sonic» es trobaran a la part superior dreta de les seves pantalles elements icònics de les dues sagues, com el bloc de maons sorpresa, del qual, al clicar-hi, surt una moneda, o l’eriçó de Sega, que començarà a rodar en el moment en què s’hi faci clic.