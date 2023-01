La difusió d’imatges de menors a les xarxes socials torna a ser objecte de polèmica i debat després de la publicació per part de la discoteca Pampara Tardes de Barcelona d’un vídeo on es veu com un grup de noies d’entre 14 i 17 anys fan ‘perreo’ davant un grup de nois en una de les sessions de tarda que el local organitza per a menors a partir de 14 anys. El vídeo, publicat al compte de TikTok de la discoteca i després despublicat, s’ha viralitzat després que un usuari de Twitter el compartís en aquesta xarxa.

El vídeo ja acumula 1,7 milions de visualitzacions i milers de comentaris que, majoritàriament, critiquen l’actitud «hipersexualizada» dels joves. També qüestionen per què la discoteca penja imatges de menors.

Pampara està ubicada a l’avinguda Madrid de Barcelona. Ofereix festes de tarda per a majors de 14 i menors de 18 amb música dembow, batxata, reggaeton i drill.

Com a resposta, l'organització ha iniciat una campanya tant a Instagram com a Twitter i TikTok per evitar que tanquin la discoteca sota els hastags #todossomospampara, #noalcierredepampara i #freepampara, que estan secundant desenes de joves.

També han cancel·lat la propera gala de tarda que estava prevista per al 28 de gener amb temàtica 'Semàfor', on els donen als participants polseres de colors que representen la seva situació: vermell, per als que "no busquen res i tenen parella", verd, per als que "estan lliures"; groc, per als que "potser", i lila per als membres de la comunitat LGTB.