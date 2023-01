Una onada de nou metres d’altura ha arrossegat un home amb un menor en braços mentre miraven el mar junts a Sant Sebastià. L’home, malgrat veure el fort onatge no es va separar en cap moment del passeig marítim i va acabar engolit per les onades amb la mala sort d’acabar arrossegat per unes escales.

DONOSTIA: Conducta irresponsable con un niño en brazos que solo ha quedado en un susto.



¡Respetad los perímetros de seguridad! pic.twitter.com/hZasYLR0pm — GipuzkoaGaur (@gipuzkoagaur) 17 de enero de 2023 Afortunadament, no es va haver de lamentar cap dany i tot va quedar en un ensurt, malgrat de la conducta temerària del progenitor que es va acostar tant al mar amb el seu fill en un moment amb molt risc.