El youtuber i streamer manresà Jordi Carrillo, conegut a les xarxes com a Jordi Wild, tindrà la seva pròpia competició de lluita. S'anomena 'Dogfight Wild Tournament' i tindrà lloc el 17 de febrer. El projecte ja fa temps que es troba en procés de gestació. En els darrers mesos, el manresà ha deixat anar pistes al seu canal de YouTube, The Wild Project, de com seria la competició. "Ens hem de preparar per veure sang" va admetre en un episodi del seu pòdcast, on feia una crida per buscar participants.

Dimarts passat, el youtuber va compartir a través de les seves xarxes socials el vídeo promocional de l'esdeveniment, on dona a conèixer algunes de les modalitats que tindran lloc en aquesta competició entre les quals destaquen MMA, David vs Goliat, 2 vs 1 i 'bare knuckle'. La competició fa recordar al popular concurs que Ibai Llanos va organitzar el passat juny de 2022, en el que diversos creadors de contingut pujaven al ring fer enfrontar-se entre ells. Tanmateix, els combats en aquest campionat seran completament diferents dels que es van veure a 'La Velada', ja que en aquest cas els protagonistes del quadrilàter no seran 'youtubers' sinó lluitadors que compten ja amb experiència prèvia en el sector. Per si algú es preguntava com serà aquest esdeveniment, el mateix Jordi Wild ho va aclarir en el seu pòdcast: "Ens hem de preparar per veure sang". El 17 de febrero nace DWT - Dogfight Wild Tournament

Mi evento de combate underground que no os vais a querer perder…

17 de Febrero en streaming desde El Rincón de Giorgio, estad atentos que se vienen novedades 👊🏼 pic.twitter.com/phlRiSDciJ — Jordi Wild (@JordiWild) 17 de enero de 2023 En què consisteixen les modalitats de l'esdeveniment? MMA: MMA fa referència a Mixed Martial Arts, que traduït al català té un significat d'Arts Marcials Mixtes. Tal com indica el seu nom consisteix en una barreja de diferents arts marcials om el kick-boxing, Muay Thai, boxa... Algunes de les prohibicions d'aquest esport són: Colpejar l'espina dorsal

Colpejar la part posterior del cap

Donar puntades al cap d'un oponent que està tirat

Tibar el cabell

Mossegar

Colpejar els genitals David vs Goliat: Els combats de David vs Goliat consistiran en un enfrontament d'una persona petita contra una de gran. Un exemple d'aquesta modalitat és el combat que va tenir lloc l'any 1998 que va enfrontar a Takase (1,83m i 76kg) i Emmanuel (2.03m i 272kg). 2 VS 1: Tal com el seu nom indica, els combats 2 vs 1 consistiran en dues persones enfrontant-se a una. Bare Knuckle: La modalitat de "Bare Knuckle", o traduït al català, artell nu, consisteix en un combat molt similar la boxa en el que els artells estan al descobert. Les normes indiquen que no es pot donar cap mena de cop amb els genolls, colzes o qualsevol part que no siguin les mans. A més el ring, a diferència dels de boxa, té una forma rodona i no quadrada. Combats a l'estil "Fight Club" Pensar que l'escenari del 'Dogfight Wild Tournament' serà luxós i preparat de manera extremadament professional és completament erroni, ja que un dels conceptes que Jordi Wild ha volgut fer presents en aquesta ocasió és el d'uns combats de l'estil de la popular pel·lícula "Fight Club" ("El Club de la Lluita" en català). El motiu de tal similitud s'aprecia en el vídeo promocional, on Carrillo apareix a l'interior d'un edifici abandonat, possible escenari on realitzaran els combats. On veure-ho? La competició es podrà seguir en directe el pròxim 17 de febre a través del canal de Twitch del mateix manresà, anomenat "El Rincón de Giorgio". Qui seran els participants de la competició? Pel que fa als participants, Carrillo ha comentat que, tot i que en el cas de 'La Velada' d'Ibai Llanos el fet de portar coneguts 'streamers' i creadors de contingut va atraure molta audiència, ell optarà per portar a lluitadors professionals que puguin donar les millors actuacions en termes esportius. Així i tot, encara no ha transcendit el nom dels participants que pujaran al quadrilàter el 17 de febrer, però s'espera que en els pròxims dies el manresà doni a conèixer més novetats de la competició.