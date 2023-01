Gerard Piqué ha incomplert la seva 'norma' de no compartir res de la seva vida privada amb la publicació de la primera imatge oficial amb Clara Chía a Instagram. L'exfutbolista ha oficialitzat la seva relació amb la catalana a cop d'imatge romàntica al perfil que té a la xarxa social. Es tracta d'un selfie on hi apareixen tots dos, amb l'exfutbolista recolzat lleugerament al cap de la seva xicota, somrient a la càmera en la qual sembla ser la terrassa d'un restaurant.

View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) La fotografia, que es va publicar ahir a la nit, ja acumula més de 2.400.000 m'agrada i 420.000 comentaris. Amb aquesta publicació, la parella deixar clar, sense necessitat de paraules, que estan més enamorats que mai, que la seva relació va de debò i que en res ha afectat el seu festeig - que pel que sembla duraria ja més d'un any - l'última cançó de Shakira.