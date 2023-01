Només fa una setmana que el ‘biopic’ d’Amy Winehouse, ‘Back to Black’, es va començar a rodar a Londres sota la direcció de Sam Taylor-Johnson (‘Nowhere Boy’) i la cinta ja s’ha vist rodejada de polèmica.

En aquests últims dies han aparegut a Twitter una sèrie de fotos de l’actriu Marisa Abela i Eddie Marsan en el paper de la cantant i del seu pare, Mitch Winehouse.

La reacció dels fans ha sigut immediata i gens complaent, com demostra un tuit particularment viral que descrivia les imatges d’Abela com «fotudament repugnants»: 34.000 m’agrada i 3.500 retuits de persones que sembla que estan d’acord amb el qualificatiu.

A les fotos s’aprecia la gran semblança que té Abela amb l’artista britànica, que va morir el 23 de juliol del 2011 als 27 anys. La intèrpret apareix perfectament caracteritzada amb la pell tatuada, una intensa mirada remarcada amb ‘eyeliner’ negre, el característic pentinat cardat, les arracades de cèrcol i un minivestit que es completa amb jupa negra de cuir i ballarines. No li falta detall. Tot i així, el ‘look’ tan característic de Winehouse ha originat una inesperada allau de crítiques i incredulitat per part dels usuaris.

Molts es pregunten com és possible que es jutgi una pel·lícula abans de l’estrena mentre que d’altres opinen que és comprensible que les fotos del set no agradin als fans de la intèrpret de ‘Rehab’.

Segons ‘The Guardian’, en els últims anys, la seva problemàtica vida i prematura mort, completament previsible per a molts, han sigut temes molt interessants per a la indústria de l’entreteniment: les estrelles de la música amb recorreguts i finals dramàtics sempre són molt rentables.Winehouse era una cantant de gran talent, però semblava estar envoltada de gent més interessada a treure-li diners que a protegir la seva salut mental i física. De fet, al juliol es compleixen 12 anys de la seva mort i possiblement es tornaran a organitzar homenatges i actes per obtenir un clar rendiment.

Gran part de la seva carrera i de la seva existència va ser un circ mediàtic, amb comentaristes obsessionats amb el seu pes, els seus problemes d’abús de substàncies i les seves incessables crisis públiques. I per als incondicionals seguidors de l’artista, les imatges descarnades d’Abela al plató juguen amb els mateixos impulsos que van portar al declivi de Winehouse.