Ara, per ser un gran pintor o un gran ceramista ja no n’hi ha prou de carregar pinzells i cisells. Segons apunta TikTok, o portes una copa de vi a la mà, o el teu pla no interessa. És una de les últimes tendències a l’‘app’: manualitats i tast vinícola.

Però aquest tipus de plans no són una cosa nova. Fa anys que locals de Barcelona com Art Bar (Roger de Flor, 135) i Art&Wine (Mare de Déu dels Desemparats, 14) ofereixen aquest combinat de pintura amb vins. Però ara aquestes experiències s’han diversificat, i l’orfebreria s’uneix al món de les manualitats amb alcohol.

A Frizzant (Gran Via, 692) et sentiràs com a ‘Ghost’: copeta de vi i a jugar amb el fang. El centre emmarca l’activitat en l’artteràpia i en el ‘mindfulness’, i afirma que, en resum, l’argila requereix concentració, i així desconnectes del teu dia a dia. A més, el material serveix «com a esponja» que «absorbeix el teu estrès». I el vi, una dosi extra d’antiestressant.

Una altra opció, el Mil Vueltas Studio (Sardenya, 248), que planteja l’activitat com una cosa més lúdica, per passar l’estona en família i amics, i menys com una teràpia amb meditació.

També vist a TikTok, l’estudi Born to Clay (Esparteria, 6), amb una experiència més artística: proposa relacionar l’argila i els seus colors amb els vins, tastant-los en funció de la gamma de colors utilitzada. Una manera més visual i estètica d’aprofundir tant en l’orfebreria com en la vinicultura. ¡I no t’oblidis de gravar tot el procés!