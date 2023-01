Que Britney Spears té un exèrcit devot de fans no és cap secret, fruit dels seus èxits musicals, però també pel moviment social Free Britney pel cas judicial sobre la seva tutela. Les controvertides accions a les xarxes socials, com la sèrie de fotos pujades de to que va publicar a Instagram, fan que els seus seguidors es preocupin pel seu equilibri emocional. Per això, quan la cantant va decidir esborrar el seu compte d’Instagram per sorpresa, pocs dies després de protagonitzar un incident junt amb el seu marit en un restaurant, es va escampar la preocupació entre la legió de fans. Preocupats per l’artista, van prendre una decisió que se’n va anar de les mans.

No és la primera vegada que Britney esborra els seus comptes i, tot i que no se n’han explicat les raons, una font pròxima a la cantant va assegurar al mitjà nord-americà ‘Page Six’ que de tant en tant necessita fer un descans. «Està contenta» va detallar l’esmentada font, «el silenci pot ser més poderós que un missatge ple de força». Aquest silenci, no obstant, va ser malinterpretat pels seguidors. «Les coses van anar massa lluny» «Estimo i adoro els meus fans, però aquesta vegada les coses van anar una mica massa lluny i la meva privacitat va ser envaïda», va escriure Spears des del seu compte de Twitter, on la segueixen 56 milions de persones. ¿El motiu? La policia va rebre nombroses trucades de fans, preocupats per la seva salut, així que uns agents es van presentar a casa seva per comprovar si estava bé. Tal qual. «Puc confirmar que hem rebut trucades i també que no considerem que Britney Spears estigui en perill» va dir un portaveu de les autoritats. En aquest sentit, l’artista va aclarir que les forces de l’ordre no van arribar a entrar al seu domicili i «se’n van anar immediatament» després que «ràpidament s’adonessin que no hi havia cap problema». Aclarida la falsa alarma, Spears va carregar sobre la manera en què alguns mitjans han tractat aquest assumpte, que han assegurat sentir-se «assetjats» i dient que ha sigut «retratada una vegada més sota una llum pobra i injusta». pic.twitter.com/EkhHrLwrgf — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) 26 de enero de 2023