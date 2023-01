Shakira i Karol G estan treballant per llançar, una cançó conjunta pròximament, la primera que uneix musicalment les dues colombianes. En els últims dies, s’ha especulat molt sobre si aquest tema veurà la llum el 2 de febrer, dia en què compleixen anys tant Shakira com Gerard Piqué. Després de l’èxit mundial que ha suposat la sessió amb Bizarrap en què Shakira no ha dubtat a carregar contra el seu ex i la que va ser la seva amant, Clara Chía, el públic no descarta cap altra ronda de «pulles» per a l’exjugador del Barça.

De tota manera, fonts de Sony Music han confirmat a l’agència EFE que la nova cançó de Shakira amb Karol G no sortirà el 2 de febrer. Ho farà en una data posterior, que «tampoc serà el dia 3 de febrer», ha assegurat la companyia musical. El nou tema de les colombianes, del qual de moment no ha transcendit el títol, arribarà després del gran enrenou mediàtic que va provocar l’últim tema de Shakira, la sessió número 53 amb el productor argentí Bizarrap, que en només dues setmanes acumula gairebé 162 milions de reproduccions en plataformes com Spotify. «’Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta / y la deuda en Hacienda’», canta Shakira en uns controvertits versos que deixen pocs dubtes respecte a la identitat dels seus destinataris, especialment quan continua: «’Yo solo hago música / Perdón que te sal-pique’» i «’Tiene nombre de persona buena / Clara-mente, no es como suena’». Anteriorment l’artista colombiana havia llançat les cançons «Te felicito» i «Monotonía», gravats junt amb els porto-riquenys Rauw Alejandro i Ozuna, respectivament, i que també incloïen missatges interpretats com a al·lusions directes a la seva ruptura amb Piqué. Shakira es troba en un moment de renaixement comercial, com confirmen l’èxit del seu tema més recent amb Bizarrap i que el citat «Et felicito» es va colar com la novena cançó de més èxit a Espanya al llarg del 2022, segons va informar Promusicae.