Tot va començar quan Lily-Rose Depp, filla de Johnny Depp i Vanessa Paradis, va renegar en una entrevista que la seva fulgurant trajectòria com a model i actriu es deuria al nepotisme. L’afirmació va arribar després que li preguntessin per les crítiques a internet, on havia sigut titllada de ‘Nepo baby’. Això va ser durant la tardor del 2022 i des d’aleshores les xarxes socials han anat covant un nou terme que ja és tendència. Però, ¿què són els ‘Nepo babies’ i per què estan en boca de molts, sobretot de la generació Z?

L’origen etimològic no és complicat: ve de combinar els vocables nepotisme i nadó, amb la clara intenció d’evidenciar la preferència que té la gent exitosa o amb poder per colar i col·locar els seus familiars. O viceversa: com fills de famosos han utilitzat les connexions dels seus pares per forjar-se una carrera mediàtica.

Aquest fenomen no és una excepció a Espanya, on una xarxa invisible de llaços familiars és darrere de l’’star-system’ patri. On uns veuen una consciència de classe i un entorn de privilegis, els protagonistes d’aquesta moda i l’horda de seguidors que tenen ho veuen com una oportunitat de fer-se un lloc notari en la societat.

Quan ser ‘fill de’ és un símbol d’admiració

En lloc de ser ‘fills de, germans de’ i ‘cosins de’, els ‘Nepo babies’ s’han convertit per a la generació Z en un símbol d’admiració per ser precisament això, ‘familiars de’. Per això, a les xarxes socials, sobretot a TikTok, hi ha un moviment per lloar les persones beneficiades pels seus vincles familiars.

Tot i que una de les primeres a ser titllada de ‘Nepo baby’ va ser Depp, el fenomen ha crescut tant que ja traspassa sectors. En aquest sentit, la nova generació d’actors, cantants i models tenen un arbre genealògic mediàtic. La llista és llarga: Kaia Gerber, Dakota Johnson, Zoë Kravitz, Maya Hawke i Maude Apatow, totes elles amb suculents contractes firmats amb grans marques. Entre la llorigada que talla el bacallà a Espanya hi ha Miguel Bernardeau, Bad Gyal, Miranda Makaroff i Alba Flores, entre d’altres. Amb tot el suport dels seus fans.