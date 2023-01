Jaume Collboni va sorprendre fa uns dies en anunciar que abandonava el seu lloc com a primer tinent d’alcalde i l’Ajuntament de Barcelona per centrar-se en la campanya de les municipals. I aquest dimarts ho ha tornat a fer després de publicar un vídeo a la xarxa social TikTok en el qual envia missatges sobre la situació i la gestió del consistori.

Al vídeo, sota les paraules ‘veritat’ i ‘mite’, escrites en català, Collboni apareix assenyalant una o una altra opció en funció de titulars que es poden llegir a la part baixa de la imatge. Amb una gestualitat pretesament teatral, el socialista va triant resposta.

Patinets

En el primer cas, el titular indica que els patinets tenen la velocitat limitada a 10 km/h al carril bici i a 25 km/h als carrers on no es pot passar de 30 km/h. Collboni se’n va per l’esquerra assenyalant amb les mans que és veritat. Després hi apareix escrit que les bicis poden anar per la calçada però també per les voreres. L’alcaldable tria ‘mite’.

Després hi apareix una frase que indica que les persones que van amb patinet elèctric a Barcelona no han de portar casc. Collboni indica que és un mite, tot i que allà incorre en una imprecisió, perquè per ara encara no s’aplica l’obligació de portar-lo, que està prevista per al maig.

I així continua el vídeo amb altres titulars sobre abonaments de transport regional, la despesa d’aigua que requereix rentar un cotxe, la producció d’energia neta a la ciutat.

Jaume Collboni, candidat del PSC a Barcelona, ha deixat el Govern Municipal per fer aquests videos de TikTok. pic.twitter.com/HCqigem8cj — David Cid (@Ciddavid) 31 de enero de 2023

El tuit de David Cid

El vídeo dura 34 segons, i ha sigut objecte de crítiques i alguna broma. A Twitter, un representant dels seus antics socis, els Comuns, l’ha comentat amb sorna sense, de fet, comentar-lo. David Cid, diputat de Catalunya en Comú al Parlament, ha publicat un missatge en el qual inclou el vídeo i la frase: «Jaume Collboni, candidat del PSC a Barcelona, ha deixat el govern municipal per fer aquests vídeos de TikTok».