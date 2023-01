Tot i que a primera vista pugui semblar que les relacions per Instagram es comencen a consolidar a la pestanya dels missatges directes, també coneguts en la seva forma abreujada MD (o DM, en la seva forma anglesa), el cert és que hi ha molts altres recursos per cridar l’atenció d’un ‘crush’. Sense cap dubte, un d’aquests mitjans són les històries (‘stories’, en anglès) i les publicacions.

L’ús d’aquestes vies per mirar d’entaular conversa amb algú és tan comú que fins i tot existeix un terme per designar-lo: l’‘instagrandstanding’, que no res més que el que comunament es coneixia com a indirectes. Hi ha usuaris que, per timidesa o orgull, utilitzen una imatge, un vídeo o un text amb l’únic objectiu d’aconseguir que el seu ‘crush’ ho vegi i, si hi ha sort, que respongui.

En cas d’èxit, el primer pas ja està fet, de manera que resulta molt més fàcil conèixer-se i desenvolupar la relació entre tots dos. Una altra manera comuna de designar aquesta estratègia és el neologisme ‘gatsbying’, l’etimologia del qual té a veure amb el protagonista d’‘El gran Gatsby’, la història d’un home ric que organitzava festes multitudinàries per trobar l’amor.