Gal·la Castellort (@kindagalins), una noia de Guardiola de Berguedà que viu entre setmana a Igualada, està triomfant a les xarxes socials fent contingut en català. La berguedana, que es va donar a conèixer per un vídeo d'humor de la seva experiència retornant un llibre al bibliobús després de tres anys, té un pòdcast i és creadora de contingut a Canal Malaia (@canalmalaia) que crea contingut pels joves.

Canal Malaia va néixer fa tres anys per crear contingut en català. Juliana Canet, la influencer de contingut en català amb més renom, forma part de la junta directiva. En aquest canal, que té els seus inicis a YouTube, diferents creadors de contingut que ja són coneguts amb anterioritat, expliquen les seves anècdotes, comparteixen els seus gustos i fan riure als subscriptors. També fan entrevistes a joves quan surten de festa. "El canal serveix per 'adjuntar' creadors de contingut en català perquè la gent tingui un únic lloc per veure'ls", explica Gal·la Castellort a Regió7.

La berguedana, que farà 18 anys en unes setmanes, va començar en aquest canal el 2021 després que la contactessin després d'un vídeo penjat a Twitter. A partir d'aquest moment Castellort afirma que va començar a penjar vídeos i que poc després, a un sopar de l'empresa, van comentar amb un company la idea de fer un pòdcast conjunt. No va ser fins més endavant que aquest projecte va tirar començar. "La Juliana ens va enviar un WhatsApp per proposar-nos fer aquest pòdcast", explica la berguedana.

"Sap greu tan jove": festa, homes i relacions obertes

"Sap greu tan jove" és el nom del pòdcast que Castellort comparteix amb el seu company i amic Albert Delgado (@albertogadel). Al seu primer capítol penjat el 3 de desembre de l'any 2022 es resumeix quin és el contingut que volen fer. "A Catalunya no ets ningú si no tens un pòdcast. Així que ens vam atabalar perquè només veiem 'podcaster' heterosexual i faltava representació del col·lectiu", expliquen a l'inici. El contingut es basa en, un to humorístic, explicar i parlar de temes per joves, com per exemple sortir de festa, els boomers, relacions obertes o els homes, des de la seva pròpia experiència.

"Triem els temes que ens agraden i allò que ens genera inquietuds com a adolescents. El que parlaríem entre els dos en un sopar", afirma Castellort. En alguns dels capítols parlen amb influencers com Juliana Canet o 'Gemmeta La Divina' a les que no volen tractar com a entrevistades sinó com a convidades que participen en el pòdcast "igual que nosaltres", afirma. "Fem un programa que pugui agradar a audiència com nosaltres", conclou la berguedana.

De moment, s'han penjat únicament cinc capítols, que formen part de la primera temporada. Veient la bona recepció per part del públic, la berguedana avança: "farem una segona temporada. Encara no sabem de quants capítols, però almenys volem penjar-ne un cada setmana".

La berguedana és una de les grans imatges de la marca. Disposa de més de 7.700 seguidors a Tiktok i acumula milers de reproduccions en tots els seus vídeos. Canal Malaia fa virals gairebé tots els talls de vídeos que penja a Tiktok. Un dels que més és on apareix Castellort. Un comentari en el seu pòdcast "portava mullet, arito, català de poble, es vestia com un vagabund i tenia cara de drogoaddicte. És que ho tenia tot, com ens agrada", es va convertir en àudio viral que 250 usuaris van fer sevir pels seus vídeos. Aquest fragment del pòdcast, penjant al canal, acumula gairebé 200.000 reproduccions. "Va ser com un 'boom'. Molts joves van veure reflectit en les meves paraules la descripció del tipus d'home que els hi agradava", explica Castellort entre riures.