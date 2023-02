No és una «brometa de divendres» ni un ‘fake’. Un error del Butlletí Oficial d’Aragó (BOA) s’ha fet viral a les xarxes socials, i és que tots ens hem identificat alguna vegada amb la frase «la vida no ens dona per a més». Una usuària s’ha trobat aquesta frase al document oficial –de més de 200 pàgines–, a l’apartat dedicat a les justificacions de les subvencions, i no ha dubtat a compartir-ho amb els seus seguidors.

«Per si crèieu que ja ho havíeu vist tot. Butlletí Oficial d’Aragó de 24 de gener del 2023, pàgina 1930», ha escrit al costat d’una foto del document oficial de la comunitat en què es veu clarament la frase: «Expliqueu vosaltres aquí alguna cosa més, decidiu si fem també model d’aquest apartat o la vida no ens dona per a més». Molts usuaris han reaccionat al tuit pensant-se que es tractava d’una broma, però la realitat de vegades pot superar la ficció i hem pogut comprovar que era cert. «És la realitat de les persones que tenim responsabilitats polítiques» Fins i tot Tània Verge, consellera del Departament d’Igualtat i Feinismes del Govern de la Generalitat de Catalunya, s’ha pronunciat sobre el tuit viral i ha aportat un comentari empatitzant amb els redactors del BOA: «Pot fer riure i ningú voldria que li passés, però ‘no ens dona la vida per a més’ és la realitat de les persones que tenim responsabilitats polítiques. La intensitat i el volum de feina són brutals, sobretot si vols aprofitar al màxim l’oportunitat de fer canvis de fons». Pot fer riure, i ningú voldria que li passés, però “no ens dona la vida per més” és la realitat les persones que tenim responsabilitats polítiques.



La intensitat i el volum de feina són brutals, sobretot si vols aprofitar al màxim l’oportunitat de fer canvis de fons.#IFeelYou https://t.co/Iw86lhVe4D — Tània Verge Mestre (@taniaverge) 3 de febrero de 2023