El ‘youtuber’ japonès Mutekimaru és un apassionat dels videojocs Pokémon. Per no jugar només a la Nintendo Switch, se li va ocórrer desenvolupar una interfície amb diferents sensors amb la finalitat que els seus peixos hi poguessin participar des de l’aquari. De fet, l’home és famós per això, per posar a jugar els animals a diferents jocs de la franquícia. És difícil de comprendre, però ho va aconseguir: quan un peix es desplaça per l’aigua també interactua amb el joc. Fins que alguna cosa va fallar durant una partida al ‘Pokémon Violet’. En plena retransmissió en directe, el peix va arribar a l’eShop i va fer de les seves: ell solet va comprar un nou avatar i va canviar el nom d’usuari, va descarregar una aplicació, va adquirir punts de compra i va fer públiques les dades de la targeta de crèdit del seu amo.

No era la primera vegada que el peix jugava a la videoconsola, però Mutekimaru va subestimar el que podia arribar a fer la seva mascota. Quan la interfície va fallar, l’animal va poder navegar per la pàgina d’inici de la Nintento Switch. D’allà va saltar l’eShop, a la qual va comprar punts per valor de 3,7 euros i va mostrar les dades de la targeta bancària de l’usuari. Tot això, en directe, davant els més de 94.000 subscriptors que té el japonès a Youtube. El peix no només va ensenyar informació financera, sinó que va començar a comprar productes de la botiga. Per exemple, va descarregar l’‘app’ que permet jugar a títols de Nintendo 64, va comprar un nou avatar, va canviar el nom de Mutekimaru pel de Rowawawawa i va sol·licitar un correu de confirmació de PayPal. L’animal va apagar la consola i l’amo va tardar a veure el marro Si tot això ja és per si mateix és hilarant, el peix va apagar la consola després de posar potes enlaire el joc del seu amo. Això va provocar que Mutekimaru s’adonés del marro més tard, gràcies als comentaris dels seus seguidors. Això, sí, quan ho va saber va contactar amb Nintendo i la companyia li va reemborsar els diners gastats, segons informa UPI.