Berta Caparrós és una jove catalana que, amb 2,5 milions de seguidors, s'ha guanyat un lloc entre els influencers de TikTok del país. Tot i això, els seus inicis a les xarxes socials van ser a una altra plataforma: YouTube. La seva trajectòria a la allà, però, no va ser gaire extensa, ja que només va arribar a publicar un vídeo.

Com es va fer famosa Berta Caparrós?

El seu salt a la fama, però, ha tingut lloc a una altra de les xarxes socials del moment: TikTok, on ha tingut diversos vídeos virals en què fa receptes de cuina amb quantitats desmesurades d'alguns productes com les espècies o el quètxup. La seva especialitat, i la que l'ha fet guanyar el sobrenom de "la noia del pebre", és, evidentment, el pebre. La seva passió per abocar-la amb abundància l'ha convertit en una referent de l'entreteniment a la xarxa social, generant una estela d'imitadors que tracten de reproduir els seus vídeos amb un aliment que no és apte en grans quantitats per a tothom.

Les seves receptes també fan esgarrifar més d'un seguidor. Per exemple, menja ous sense cuinar, a diferència de com se solen consumir comunament (cuinats a la paella durant certs minuts).

Les reaccions a la secció de comentaris dels seus vídeos són entre l'aprensió i la por de les possibles conseqüències d'aquest característic estil de dieta.

Què se'n sap de les seves aficions?

Es coneix d'ella que és atleta, el qual fa pensar que, més enllà de les receptes amb extremades quantitats d'espècies, quètxup..., porta una vida considerablement saludable. Per altra banda el seu compte d'Instagram ja compta amb més de 145.000 seguidors.

Una altra persona que també ha fet un gran salt a la fama, en part per l'èxit de Berta Caparrós, ha sigut el seu germà Bernat Caparrós, que també ha fet vídeos realitzant receptes per a la seva germana. Actualment, ja acumula més de 350.000 seguidors a TikTok.

Els germans Caparrós se sumen a una llarga llista d'influencers que aconsegueixen encisar el públic i fer-se un nom gràcies al seu carisma. A Catalunya, en destaquen casos com el de Pau Llatjós, que acumula milions de visualitzacions amb les seves càmeres ocultes a Manresa. S'hi afegeix a la llista el nom el de la santfruitosenca Erola Moreno, que acumula més de 15 milions de reproduccions en dos vídeos on fa bromes de càmera oculta dins de biblioteques. A ella se li sumen també altres comptes com el de Dídac Ribot, que fan també bromes de càmeres ocultes i que en algun moment han triat el Bages. En aquest cas va ser a Sant Fruitós on va intentar enganyar veïns fent-se passar per un repartidor molt especial.