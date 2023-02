Berta Caparrós és una jove influencer catalana que s'ha viralitzat gràcies a TikTok. Tot i això, els seus inicis a les xarxes socials van ser a una altra plataforma: YouTube. La seva trajectòria a la plataforma de vídeos en línia, però, no va ser gaire extensa, ja que només va arribar a publicar un vídeo.

El seu salt a la fama, però, ha tingut lloc a una altra de les xarxes socials del moment: TikTok, on ha tingut diversos vídeos virals on es veu ella realitzant receptes de cuina amb unes mesures d'ingredients com algunes espècies o quètxup una mica desmesurades i estranyes. Per exemple els ous, que, a diferència de com se solen consumir comunament (cuinats a la paella durant certs minuts), ella els ingereix sense indicis d'haver sigut cuinats en absolut.

Les reaccions a la secció de comentaris dels seus vídeos són entre l'aprensió i la por de les possibles conseqüències d'aquest característic estil de dieta.

Es coneix d'ella que és atleta, el qual fa pensar que, més enllà de les receptes amb extremades quantitats d'espècies, quètxup..., porta una vida considerablement saludable. Per altra banda el seu compte d'Instagram ja compta amb més de 145.000 seguidors.

Una altra persona que també ha fet un gran salt a la fama, en part per l'èxit de Berta Caparrós, ha sigut el seu germà Bernat Caparrós, que també ha fet vídeos realitzant receptes per a la seva germana. Actualment, ja acumula més de 350.000 seguidors a TikTok.